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Miles Davis - Sketches Of Spain (8437012830998) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Miles Davis - Sketches Of Spain (8437012830998) виниловая пластинка

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Miles Davis - Sketches Of Spain (8437012830998) виниловая пластинка - фото 1
Miles Davis - Sketches Of Spain (8437012830998) виниловая пластинка - фото 2
Miles Davis - Sketches Of Spain (8437012830998) виниловая пластинка - фото 3
Miles Davis - Sketches Of Spain (8437012830998) виниловая пластинка - фото 4
Miles Davis - Sketches Of Spain (8437012830998) виниловая пластинка - фото 5
Miles Davis - Sketches Of Spain (8437012830998) виниловая пластинка - фото 6
Miles Davis - Sketches Of Spain (8437012830998) виниловая пластинка - фото 7
Miles Davis - Sketches Of Spain (8437012830998) виниловая пластинка - фото 8
Miles Davis - Sketches Of Spain (8437012830998) виниловая пластинка - фото 9
Miles Davis - Sketches Of Spain (8437012830998) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
SKETCHES OF SPAIN
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Miles Davis - Sketches Of Spain (8437012830998) виниловая пластинка - фото 1
  • Miles Davis - Sketches Of Spain (8437012830998) виниловая пластинка - фото 2
  • Miles Davis - Sketches Of Spain (8437012830998) виниловая пластинка - фото 3
  • Miles Davis - Sketches Of Spain (8437012830998) виниловая пластинка - фото 4
  • Miles Davis - Sketches Of Spain (8437012830998) виниловая пластинка - фото 5
  • Miles Davis - Sketches Of Spain (8437012830998) виниловая пластинка - фото 6
  • Miles Davis - Sketches Of Spain (8437012830998) виниловая пластинка - фото 7
  • Miles Davis - Sketches Of Spain (8437012830998) виниловая пластинка - фото 8
  • Miles Davis - Sketches Of Spain (8437012830998) виниловая пластинка - фото 9
  • Miles Davis - Sketches Of Spain (8437012830998) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 260 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642401
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Miles Davis - Sketches Of Spain (8437012830998) виниловая пластинка
3 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8437012830998]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
SKETCHES OF SPAIN
Жанр
Jazz
Трек-лист
Concierto De Aranjuez (Adagio), Will O' The Wisp (From "El Amor Brujo"), The Pan Piper, Saeta, Solea
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Jean-Pierre Leloir Collection
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - Sketches Of Spain (8437012830998) виниловая пластинка

"Sketches of Spain" стал третьим концептуальным альбомом Майлза Дэвиса и Джила Эванса (они вместе работали еще в конце 1940-х годов над знаменитыми нонет-сессиями "Birth of the Cool" и записали свой первый концептуальный альбом "Miles Ahead" в 1957 году). за которым последовала адаптация музыки Джорджа Гершвина к «Порги и Бесс» в 1958 году). Альбом с испанским оттенком получил пятизвездочную оценку в журнале Down Beat, а критик Билл Матье заявил: «Эта запись является одним из самых важных музыкальных триумфов, которые когда-либо были созданы в этом столетии. Он объединяет под одной эгидой две сферы, которые в прошлом часто действовали друг против друга – мир сердца и мир разума. Дэвису и Эвансу достаются не пять, десять или миллион звезд в обзорном рейтинге, а бремя продолжения указывать нам путь». «В «Набросках Испании», — добавил Нат Хентофф, — «Дэвис и Эванс пошли дальше, чем на предыдущих альбомах. Задумчивое, драматическое испанское звучание и чувство пронизывают все произведения на этом альбоме. Я считаю, что Дэвис редко, если вообще когда-либо, солировал с такой концентрацией эмоций, как в нескольких отрывках из этого альбома, особенно в «Concierto de Aranjuez» и «Saeta». Самое примечательное – это удивительная достоверность фразировки и тембра, с которым он играет. Это как если бы Майлз родился в семье андалузских цыган, но вместо того, чтобы взять в руки гитару, решил сделать трубу выражением своего cante hondo («глубокая песня»). И Эванс также указывает на полное поглощение испанского музыкального темперамента, который он трансмутировал в свой бескомпромиссно личный стиль».



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8437012830998]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
SKETCHES OF SPAIN
Жанр
Jazz
Трек-лист
Concierto De Aranjuez (Adagio), Will O' The Wisp (From "El Amor Brujo"), The Pan Piper, Saeta, Solea
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Jean-Pierre Leloir Collection
Страна производитель
США
Описание
"Sketches of Spain" стал третьим концептуальным альбомом Майлза Дэвиса и Джила Эванса (они вместе работали еще в конце 1940-х годов над знаменитыми нонет-сессиями "Birth of the Cool" и записали свой первый концептуальный альбом "Miles Ahead" в 1957 году). за которым последовала адаптация музыки Джорджа Гершвина к «Порги и Бесс» в 1958 году). Альбом с испанским оттенком получил пятизвездочную оценку в журнале Down Beat, а критик Билл Матье заявил: «Эта запись является одним из самых важных музыкальных триумфов, которые когда-либо были созданы в этом столетии. Он объединяет под одной эгидой две сферы, которые в прошлом часто действовали друг против друга – мир сердца и мир разума. Дэвису и Эвансу достаются не пять, десять или миллион звезд в обзорном рейтинге, а бремя продолжения указывать нам путь». «В «Набросках Испании», — добавил Нат Хентофф, — «Дэвис и Эванс пошли дальше, чем на предыдущих альбомах. Задумчивое, драматическое испанское звучание и чувство пронизывают все произведения на этом альбоме. Я считаю, что Дэвис редко, если вообще когда-либо, солировал с такой концентрацией эмоций, как в нескольких отрывках из этого альбома, особенно в «Concierto de Aranjuez» и «Saeta». Самое примечательное – это удивительная достоверность фразировки и тембра, с которым он играет. Это как если бы Майлз родился в семье андалузских цыган, но вместо того, чтобы взять в руки гитару, решил сделать трубу выражением своего cante hondo («глубокая песня»). И Эванс также указывает на полное поглощение испанского музыкального темперамента, который он трансмутировал в свой бескомпромиссно личный стиль».


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Miles Davis - Sketches Of Spain (8437012830998) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3260 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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