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Bob Dylan - Shot Of Love (0889854510114) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bob Dylan - Shot Of Love (0889854510114) виниловая пластинка

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Bob Dylan - Shot Of Love (0889854510114) виниловая пластинка - фото 1
Bob Dylan - Shot Of Love (0889854510114) виниловая пластинка - фото 2
Bob Dylan - Shot Of Love (0889854510114) виниловая пластинка - фото 3
Bob Dylan - Shot Of Love (0889854510114) виниловая пластинка - фото 4
Bob Dylan - Shot Of Love (0889854510114) виниловая пластинка - фото 5
Bob Dylan - Shot Of Love (0889854510114) виниловая пластинка - фото 6
Bob Dylan - Shot Of Love (0889854510114) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.11.2017
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
SHOT OF LOVE
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bob Dylan - Shot Of Love (0889854510114) виниловая пластинка - фото 1
  • Bob Dylan - Shot Of Love (0889854510114) виниловая пластинка - фото 2
  • Bob Dylan - Shot Of Love (0889854510114) виниловая пластинка - фото 3
  • Bob Dylan - Shot Of Love (0889854510114) виниловая пластинка - фото 4
  • Bob Dylan - Shot Of Love (0889854510114) виниловая пластинка - фото 5
  • Bob Dylan - Shot Of Love (0889854510114) виниловая пластинка - фото 6
  • Bob Dylan - Shot Of Love (0889854510114) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 490 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 152860
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Bob Dylan - Shot Of Love (0889854510114) виниловая пластинка
3 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция DYLAN, BOB
filter_none Товар входит в коллекцию DYLAN, BOB

Коллекция DYLAN, BOB


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.11.2017
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
SHOT OF LOVE
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bob Dylan - Shot Of Love (0889854510114) виниловая пластинка

Track List

A1Shot of Love4:18
A2Heart of Mine4:29
A3Property of Jesus4:33
A4Lenny Bruce4:32
A5Watered-Down Love4:10
B1The Groom's Still Waiting at the Altar4:04
B2Dead Man, Dead Man4:03
B3In the Summertime3:36
B4Trouble4:32
B5Every Grain of Sand6:12

Отзывы о товаре Bob Dylan - Shot Of Love (0889854510114) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.11.2017
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
SHOT OF LOVE
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Shot of Love4:18
A2Heart of Mine4:29
A3Property of Jesus4:33
A4Lenny Bruce4:32
A5Watered-Down Love4:10
B1The Groom's Still Waiting at the Altar4:04
B2Dead Man, Dead Man4:03
B3In the Summertime3:36
B4Trouble4:32
B5Every Grain of Sand6:12
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bob Dylan - Shot Of Love (0889854510114) виниловая пластинка - стоимость товара 3490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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