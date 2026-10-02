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Bob Dylan - Rough And Rowdy Ways (0194397809916) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bob Dylan - Rough And Rowdy Ways (0194397809916) виниловая пластинка

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Bob Dylan - Rough And Rowdy Ways (0194397809916) виниловая пластинка - фото 1
Bob Dylan - Rough And Rowdy Ways (0194397809916) виниловая пластинка - фото 2
Bob Dylan - Rough And Rowdy Ways (0194397809916) виниловая пластинка - фото 3
Bob Dylan - Rough And Rowdy Ways (0194397809916) виниловая пластинка - фото 4
Bob Dylan - Rough And Rowdy Ways (0194397809916) виниловая пластинка - фото 5
Bob Dylan - Rough And Rowdy Ways (0194397809916) виниловая пластинка - фото 6
Bob Dylan - Rough And Rowdy Ways (0194397809916) виниловая пластинка - фото 7
Bob Dylan - Rough And Rowdy Ways (0194397809916) виниловая пластинка - фото 8
Bob Dylan - Rough And Rowdy Ways (0194397809916) виниловая пластинка - фото 9
Bob Dylan - Rough And Rowdy Ways (0194397809916) виниловая пластинка - фото 10
Bob Dylan - Rough And Rowdy Ways (0194397809916) виниловая пластинка - фото 11
Bob Dylan - Rough And Rowdy Ways (0194397809916) виниловая пластинка - фото 12
Bob Dylan - Rough And Rowdy Ways (0194397809916) виниловая пластинка - фото 13
Bob Dylan - Rough And Rowdy Ways (0194397809916) виниловая пластинка - фото 14
Bob Dylan - Rough And Rowdy Ways (0194397809916) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
ROUGH AND ROWDY WAYS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bob Dylan - Rough And Rowdy Ways (0194397809916) виниловая пластинка - фото 1
  • Bob Dylan - Rough And Rowdy Ways (0194397809916) виниловая пластинка - фото 2
  • Bob Dylan - Rough And Rowdy Ways (0194397809916) виниловая пластинка - фото 3
  • Bob Dylan - Rough And Rowdy Ways (0194397809916) виниловая пластинка - фото 4
  • Bob Dylan - Rough And Rowdy Ways (0194397809916) виниловая пластинка - фото 5
  • Bob Dylan - Rough And Rowdy Ways (0194397809916) виниловая пластинка - фото 6
  • Bob Dylan - Rough And Rowdy Ways (0194397809916) виниловая пластинка - фото 7
  • Bob Dylan - Rough And Rowdy Ways (0194397809916) виниловая пластинка - фото 8
  • Bob Dylan - Rough And Rowdy Ways (0194397809916) виниловая пластинка - фото 9
  • Bob Dylan - Rough And Rowdy Ways (0194397809916) виниловая пластинка - фото 10
  • Bob Dylan - Rough And Rowdy Ways (0194397809916) виниловая пластинка - фото 11
  • Bob Dylan - Rough And Rowdy Ways (0194397809916) виниловая пластинка - фото 12
  • Bob Dylan - Rough And Rowdy Ways (0194397809916) виниловая пластинка - фото 13
  • Bob Dylan - Rough And Rowdy Ways (0194397809916) виниловая пластинка - фото 14
  • Bob Dylan - Rough And Rowdy Ways (0194397809916) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387517
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Bob Dylan - Rough And Rowdy Ways (0194397809916) виниловая пластинка
3 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция DYLAN, BOB
filter_none Товар входит в коллекцию DYLAN, BOB

Коллекция DYLAN, BOB


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397809916]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
ROUGH AND ROWDY WAYS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
I Contain Multitudes, False Prophet, My Own Version Of You, I've Made Up My Mind To Give Myself To You, Black Rider, Goodbye Jimmy Reed, Mother Of Muses, Crossing The Rubicon, Key West (Philosopher Pirate), Murder Most Foul
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bob Dylan - Rough And Rowdy Ways (0194397809916) виниловая пластинка

Track List

A-1I Contain Multitudes4:36
A-2False Prophet6:00
A-3My Own Version Of You6:41
B-1I've Made Up My Mind To Give Myself To You6:32
B-2Black Rider4:12
B-3Goodbye Jimmy Reed4:13
C-1Mother Of Muses4:29
C-2Crossing The Rubicon7:22
C-3Key West (Philosopher Pirate)9:34
D-1Murder Most Foul16:54

Отзывы о товаре Bob Dylan - Rough And Rowdy Ways (0194397809916) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397809916]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
ROUGH AND ROWDY WAYS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
I Contain Multitudes, False Prophet, My Own Version Of You, I've Made Up My Mind To Give Myself To You, Black Rider, Goodbye Jimmy Reed, Mother Of Muses, Crossing The Rubicon, Key West (Philosopher Pirate), Murder Most Foul
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A-1I Contain Multitudes4:36
A-2False Prophet6:00
A-3My Own Version Of You6:41
B-1I've Made Up My Mind To Give Myself To You6:32
B-2Black Rider4:12
B-3Goodbye Jimmy Reed4:13
C-1Mother Of Muses4:29
C-2Crossing The Rubicon7:22
C-3Key West (Philosopher Pirate)9:34
D-1Murder Most Foul16:54
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bob Dylan - Rough And Rowdy Ways (0194397809916) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3850 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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