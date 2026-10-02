Dylan, Bob, Triplicate (0889854135010) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 590 руб.
В наличии
Код товара: 140196
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 590 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Dylan, Bob, Triplicate (0889854135010) виниловая пластинка
Track List
'Til The Sun Goes Down
|A1
|I Guess I'll Have To Change My Plans
|2:27
|A2
|September Of My Years
|3:26
|A3
|I Could Have Told You
|3:36
|A4
|Once Upon A Time
|3:38
|A5
|Stormy Weather
|3:06
|B1
|This Nearly Was Mine
|2:49
|B2
|That Old Feeling
|3:39
|B3
|It Gets Lonely Early
|3:10
|B4
|My One And Only Love
|3:23
|B5
|Trade Winds
|2:41
Devil Dolls
|C1
|Braggin'
|2:45
|C2
|As Time Goes By
|3:22
|C3
|Imagination
|2:35
|C4
|How Deep Is The Ocean
|3:23
|C5
|P.S. I Love You
|4:18
|D1
|The Best Is Yet To Come
|2:57
|D2
|But Beautiful
|3:22
|D3
|Here's That Rainy Day
|3:27
|D4
|Where Is The One
|3:15
|D5
|There's A Flaw In My Flue
|2:47
Comin' Home Late
|E1
|Day In, Day Out
|3:02
|E2
|I Couldn't Sleep A Wink Last Night
|3:16
|E3
|Sentimental Journey
|3:12
|E4
|Somewhere Along The Way
|3:19
|E5
|When The World Was Young
|3:47
|F1
|These Foolish Things
|4:11
|F2
|You Go To My Head
|3:07
|F3
|Stardust
|2:35
|F4
|It's Funny To Everyone But Me
|2:39
|F5
|Why Was I Born
|2:50
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Track List
'Til The Sun Goes Down
|A1
|I Guess I'll Have To Change My Plans
|2:27
|A2
|September Of My Years
|3:26
|A3
|I Could Have Told You
|3:36
|A4
|Once Upon A Time
|3:38
|A5
|Stormy Weather
|3:06
|B1
|This Nearly Was Mine
|2:49
|B2
|That Old Feeling
|3:39
|B3
|It Gets Lonely Early
|3:10
|B4
|My One And Only Love
|3:23
|B5
|Trade Winds
|2:41
Devil Dolls
|C1
|Braggin'
|2:45
|C2
|As Time Goes By
|3:22
|C3
|Imagination
|2:35
|C4
|How Deep Is The Ocean
|3:23
|C5
|P.S. I Love You
|4:18
|D1
|The Best Is Yet To Come
|2:57
|D2
|But Beautiful
|3:22
|D3
|Here's That Rainy Day
|3:27
|D4
|Where Is The One
|3:15
|D5
|There's A Flaw In My Flue
|2:47
Comin' Home Late
|E1
|Day In, Day Out
|3:02
|E2
|I Couldn't Sleep A Wink Last Night
|3:16
|E3
|Sentimental Journey
|3:12
|E4
|Somewhere Along The Way
|3:19
|E5
|When The World Was Young
|3:47
|F1
|These Foolish Things
|4:11
|F2
|You Go To My Head
|3:07
|F3
|Stardust
|2:35
|F4
|It's Funny To Everyone But Me
|2:39
|F5
|Why Was I Born
|2:50
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Dylan, Bob, Triplicate (0889854135010) виниловая пластинка – стоимость товара 5590 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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