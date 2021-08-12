OST - Bohemian Rhapsody (Queen) (0602567988724) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Bohemian Rhapsody
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб.
В наличии
Код товара: 402729
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 360 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция OST
-
В наличииЦена 5 360 руб.1340 руб. в СплитOST - Bohemian Rhapsody (Queen) (0602567988724) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 5 950 руб.1488 руб. в СплитOST - Rocketman (Elton John) (0602577659249) виниловая пластинка
Характеристики
Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0602567988724]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Bohemian Rhapsody
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Queen - 20th Century Fox Fanfare, Queen - Somebody To Love, Smile (6) - Doing All Right... Revisited, Queen - Keep Yourself Alive (Live At The Rainbow), Queen - Killer Queen, Queen - Fat Bottomed Girls (Live In Paris), Queen - Bohemian Rhapsody, Queen - Now I'm Here (Live At Hammersmith Odeon), Queen - Crazy Little Thing Called Love, Queen - Love Of My Life (Rock In Rio), Queen - We Will Rock You (Movie Mix), Queen - Another One Bites The Dust, Queen - I Want To Break Free, & Queen, David Bowie
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Bohemian Rhapsody (Queen) (0602567988724) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Queen – 20th Century Fox Fanfare
|0:26
|A2
|Queen – Somebody To Love
|4:55
|A3
|Smile (6) – Doing All Right... Revisited
|3:16
|A4
|Queen – Keep Yourself Alive (Live At The Rainbow)
|3:56
|A5
|Queen – Killer Queen
|2:59
|A6
|Queen – Fat Bottomed Girls (Live In Paris)
|4:37
|B1
|Queen – Bohemian Rhapsody
|5:54
|B2
|Queen – Now I'm Here (Live At Hammersmith Odeon)
|4:25
|B3
|Queen – Crazy Little Thing Called Love
|2:43
|B4
|Queen – Love Of My Life (Rock In Rio)
|4:28
|C1
|Queen – We Will Rock You (Movie Mix)
|2:09
|C2
|Queen – Another One Bites The Dust
|3:34
|C3
|Queen – I Want To Break Free
|3:43
|C4
|Queen, David Bowie – Under Pressure
|4:04
|C5
|Queen – Who Wants To Live Forever
|5:14
|D1
|Queen – Bohemian Rhapsody (Live Aid)
|2:27
|D2
|Queen – Radio Ga Ga (Live Aid)
|4:05
|D3
|Queen – Ay-Oh (Live Aid)
|0:41
|D4
|Queen – Hammer To Fall (Live Aid)
|4:03
|D5
|Queen – We Are The Champions (Live Aid)
|3:57
|D6
|Queen – Don't Stop Me Now... Revisited
|3:37
|D7
|Queen – The Show Must Go On
|4:33
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 110 руб.1278 руб. в СплитGilmour, David, On An Island (0094635569513) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 110 руб.1278 руб. в СплитP!Nk - M!Ssundaztood (2Lp) (0190758075310) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 110 руб.1278 руб. в СплитCeline Dion - Courage (coloured) (0190759524817) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 5 110 руб.1278 руб. в СплитRobert Plant & Alison Krauss - Raising Sand (0011661907515) вини...
-
В наличииЦена 5 110 руб.1278 руб. в СплитAce Frehley - Now Playing (coloured) (0603497818747) виниловая п...
-
В наличииЦена 5 130 руб.1283 руб. в СплитDream Theater - Octavarium (0081227965617) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 130 руб.1283 руб. в СплитRed Hot Chili Peppers - The Getaway (0093624920168) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 130 руб.1283 руб. в СплитMal Waldron - Free At Last (0602577986321) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 130 руб.1283 руб. в СплитLana Del Rey - Paradise (0602537181223) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 130 руб.1283 руб. в СплитFlorence And The Machine - High As Hope (0602567485957) винилова...
-
В наличииЦена 5 130 руб.1283 руб. в СплитPortishead - Portishead (0602557150995) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 130 руб.1283 руб. в СплитStevie Wonder - Talking Book (0602557097566) виниловая пластинка
Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0602567988724]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Bohemian Rhapsody
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Queen - 20th Century Fox Fanfare, Queen - Somebody To Love, Smile (6) - Doing All Right... Revisited, Queen - Keep Yourself Alive (Live At The Rainbow), Queen - Killer Queen, Queen - Fat Bottomed Girls (Live In Paris), Queen - Bohemian Rhapsody, Queen - Now I'm Here (Live At Hammersmith Odeon), Queen - Crazy Little Thing Called Love, Queen - Love Of My Life (Rock In Rio), Queen - We Will Rock You (Movie Mix), Queen - Another One Bites The Dust, Queen - I Want To Break Free, & Queen, David Bowie
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Track List
|A1
|Queen – 20th Century Fox Fanfare
|0:26
|A2
|Queen – Somebody To Love
|4:55
|A3
|Smile (6) – Doing All Right... Revisited
|3:16
|A4
|Queen – Keep Yourself Alive (Live At The Rainbow)
|3:56
|A5
|Queen – Killer Queen
|2:59
|A6
|Queen – Fat Bottomed Girls (Live In Paris)
|4:37
|B1
|Queen – Bohemian Rhapsody
|5:54
|B2
|Queen – Now I'm Here (Live At Hammersmith Odeon)
|4:25
|B3
|Queen – Crazy Little Thing Called Love
|2:43
|B4
|Queen – Love Of My Life (Rock In Rio)
|4:28
|C1
|Queen – We Will Rock You (Movie Mix)
|2:09
|C2
|Queen – Another One Bites The Dust
|3:34
|C3
|Queen – I Want To Break Free
|3:43
|C4
|Queen, David Bowie – Under Pressure
|4:04
|C5
|Queen – Who Wants To Live Forever
|5:14
|D1
|Queen – Bohemian Rhapsody (Live Aid)
|2:27
|D2
|Queen – Radio Ga Ga (Live Aid)
|4:05
|D3
|Queen – Ay-Oh (Live Aid)
|0:41
|D4
|Queen – Hammer To Fall (Live Aid)
|4:03
|D5
|Queen – We Are The Champions (Live Aid)
|3:57
|D6
|Queen – Don't Stop Me Now... Revisited
|3:37
|D7
|Queen – The Show Must Go On
|4:33
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Достоинства:
Двойной альбом, хорошее оформление, отличный подбор хитов, достойный звук, европейское издание, ценовой сегмент.
Недостатки:
Не обнаружил.
Комментарий:
Имея этот сборник, можно навсегда избавится от ностальгии по легендарной группе. Всем советую приобрести данный товар.
OST - Bohemian Rhapsody (Queen) (0602567988724) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре OST - Bohemian Rhapsody (Queen) (0602567988724) виниловая пластинка
Достоинства:
Двойной альбом, хорошее оформление, отличный подбор хитов, достойный звук, европейское издание, ценовой сегмент.
Недостатки:
Не обнаружил.
Комментарий:
Имея этот сборник, можно навсегда избавится от ностальгии по легендарной группе. Всем советую приобрести данный товар.