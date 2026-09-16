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The Smashing Pumpkins - Pisces Iscariot (5099946425416) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Smashing Pumpkins - Pisces Iscariot (5099946425416) виниловая пластинка

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The Smashing Pumpkins - Pisces Iscariot (5099946425416) виниловая пластинка - фото 1
The Smashing Pumpkins - Pisces Iscariot (5099946425416) виниловая пластинка - фото 2
The Smashing Pumpkins - Pisces Iscariot (5099946425416) виниловая пластинка - фото 3
The Smashing Pumpkins - Pisces Iscariot (5099946425416) виниловая пластинка - фото 4
The Smashing Pumpkins - Pisces Iscariot (5099946425416) виниловая пластинка - фото 5
The Smashing Pumpkins - Pisces Iscariot (5099946425416) виниловая пластинка - фото 6
The Smashing Pumpkins - Pisces Iscariot (5099946425416) виниловая пластинка - фото 7
The Smashing Pumpkins - Pisces Iscariot (5099946425416) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
The Smashing Pumpkins
Альбом (сингл)
Pisces Iscariot
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Smashing Pumpkins - Pisces Iscariot (5099946425416) виниловая пластинка - фото 1
  • The Smashing Pumpkins - Pisces Iscariot (5099946425416) виниловая пластинка - фото 2
  • The Smashing Pumpkins - Pisces Iscariot (5099946425416) виниловая пластинка - фото 3
  • The Smashing Pumpkins - Pisces Iscariot (5099946425416) виниловая пластинка - фото 4
  • The Smashing Pumpkins - Pisces Iscariot (5099946425416) виниловая пластинка - фото 5
  • The Smashing Pumpkins - Pisces Iscariot (5099946425416) виниловая пластинка - фото 6
  • The Smashing Pumpkins - Pisces Iscariot (5099946425416) виниловая пластинка - фото 7
  • The Smashing Pumpkins - Pisces Iscariot (5099946425416) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730333
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Smashing Pumpkins - Pisces Iscariot (5099946425416) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[5099946425416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
The Smashing Pumpkins
Альбом (сингл)
Pisces Iscariot
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Soothe, Frail And Bedazzled, Plume, Whir, Blew Away, Pissant, Hello Kitty Kat, Obscured, Landslide, Starla, Blue, Girl Named Sandoz, La Dolly Vita, Spaced
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Smashing Pumpkins - Pisces Iscariot (5099946425416) виниловая пластинка

Переиздание сборника 1994 года группы The Smashing Pumpkins, состоящего из би-сайдов и аут-тейков. Альбом получил платиновый сертификат. Издание на двойном черном виниле. The Smashing Pumpkins - американская рок-группа, основанная в Чикаго в 1988 году и играющая музыку в стиле альтернативный рок. Лидером группы, вокалистом и автором бобьшниства песен является Билли Корган. Во многом благодаря альбому "Mellon Collie and the Infinite Sadness" группа стала одной из самых коммерчески успешных и признанных групп 90-х годов. В 2000 году группа распалась, но вновь объединилась в 2006-м, и, несмотря на изменения в составе существует до сих пор.

Отзывы о товаре The Smashing Pumpkins - Pisces Iscariot (5099946425416) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[5099946425416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
The Smashing Pumpkins
Альбом (сингл)
Pisces Iscariot
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Soothe, Frail And Bedazzled, Plume, Whir, Blew Away, Pissant, Hello Kitty Kat, Obscured, Landslide, Starla, Blue, Girl Named Sandoz, La Dolly Vita, Spaced
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Переиздание сборника 1994 года группы The Smashing Pumpkins, состоящего из би-сайдов и аут-тейков. Альбом получил платиновый сертификат. Издание на двойном черном виниле. The Smashing Pumpkins - американская рок-группа, основанная в Чикаго в 1988 году и играющая музыку в стиле альтернативный рок. Лидером группы, вокалистом и автором бобьшниства песен является Билли Корган. Во многом благодаря альбому "Mellon Collie and the Infinite Sadness" группа стала одной из самых коммерчески успешных и признанных групп 90-х годов. В 2000 году группа распалась, но вновь объединилась в 2006-м, и, несмотря на изменения в составе существует до сих пор.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Smashing Pumpkins - Pisces Iscariot (5099946425416) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5210 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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