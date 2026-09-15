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Olafur Arnalds & Alice Sara Ott - The Chopin Project (coloured) (0028948761326) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Olafur Arnalds & Alice Sara Ott - The Chopin Project (coloured) (0028948761326) виниловая пластинка

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Olafur Arnalds &amp; Alice Sara Ott - The Chopin Project (coloured) (0028948761326) виниловая пластинка - фото 1
Olafur Arnalds &amp; Alice Sara Ott - The Chopin Project (coloured) (0028948761326) виниловая пластинка - фото 2
Olafur Arnalds &amp; Alice Sara Ott - The Chopin Project (coloured) (0028948761326) виниловая пластинка - фото 3
Olafur Arnalds &amp; Alice Sara Ott - The Chopin Project (coloured) (0028948761326) виниловая пластинка - фото 4
Olafur Arnalds &amp; Alice Sara Ott - The Chopin Project (coloured) (0028948761326) виниловая пластинка - фото 5
Olafur Arnalds &amp; Alice Sara Ott - The Chopin Project (coloured) (0028948761326) виниловая пластинка - фото 6
Olafur Arnalds &amp; Alice Sara Ott - The Chopin Project (coloured) (0028948761326) виниловая пластинка - фото 7
Olafur Arnalds &amp; Alice Sara Ott - The Chopin Project (coloured) (0028948761326) виниловая пластинка - фото 8
Olafur Arnalds &amp; Alice Sara Ott - The Chopin Project (coloured) (0028948761326) виниловая пластинка - фото 9
Olafur Arnalds &amp; Alice Sara Ott - The Chopin Project (coloured) (0028948761326) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Olafur Arnalds, Alice Sara Ott
Альбом (сингл)
The Chopin Project
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Olafur Arnalds &amp; Alice Sara Ott - The Chopin Project (coloured) (0028948761326) виниловая пластинка - фото 1
  • Olafur Arnalds &amp; Alice Sara Ott - The Chopin Project (coloured) (0028948761326) виниловая пластинка - фото 2
  • Olafur Arnalds &amp; Alice Sara Ott - The Chopin Project (coloured) (0028948761326) виниловая пластинка - фото 3
  • Olafur Arnalds &amp; Alice Sara Ott - The Chopin Project (coloured) (0028948761326) виниловая пластинка - фото 4
  • Olafur Arnalds &amp; Alice Sara Ott - The Chopin Project (coloured) (0028948761326) виниловая пластинка - фото 5
  • Olafur Arnalds &amp; Alice Sara Ott - The Chopin Project (coloured) (0028948761326) виниловая пластинка - фото 6
  • Olafur Arnalds &amp; Alice Sara Ott - The Chopin Project (coloured) (0028948761326) виниловая пластинка - фото 7
  • Olafur Arnalds &amp; Alice Sara Ott - The Chopin Project (coloured) (0028948761326) виниловая пластинка - фото 8
  • Olafur Arnalds &amp; Alice Sara Ott - The Chopin Project (coloured) (0028948761326) виниловая пластинка - фото 9
  • Olafur Arnalds &amp; Alice Sara Ott - The Chopin Project (coloured) (0028948761326) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692658
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Olafur Arnalds & Alice Sara Ott - The Chopin Project (coloured) (0028948761326) виниловая пластинка
4 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0028948761326]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Olafur Arnalds, Alice Sara Ott
Альбом (сингл)
The Chopin Project
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Verses, Piano Sonata No.3: Largo, Nocturne In C Sharp Minor, Reminiscence, Nocturne In G Minor, Eyes Shut / Nocturne In C Minor, Written In Stone, Letters Of A Traveller, Prelude In D Flat Major (Raindrop)
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Olafur Arnalds & Alice Sara Ott - The Chopin Project (coloured) (0028948761326) виниловая пластинка

The Chopin Project — совместный альбом исландского мультиинструменталиста и продюсера Оулавюра Арнальдса с немецко-японской пианисткой Элис Сарой Отт, первоначально выпущенный в 2015 году. Переиздание на цветном виниле.. Исландский поп/классический музыкант, удостоенный многочисленных наград, Оулавюр Арнальдс всегда был глубоко тронут фортепианной музыкой Шопена, но ему все больше надоедала постоянная и стандартизированная «идеальность» соответствующих записей. Это подтолкнуло его подойти к Шопену по-другому, с помощью собственной интерпретации. «Почему мы должны использовать доступные нам технологии только как инструмент, а не как средство интерпретацииx Почему микрофоны, помещение — звук — не должны также вносить свой вклад в исполнениеx» Проект Chopin был создан в партнерстве с немецко-японской пианисткой Элис Сарой Отт. С помощью своего выбора произведений Шопена Арнальдс создал своеобразную эмоциональную дугу для альбома и сочинил интермеццо для струнного квинтета, фортепиано и синтезатора, вдохновленные атмосферой и мотивами этих произведений. В процессе производства Отт и Арнальдс создали интимный, хрупкий и часто очаровательно несовершенный звук, используя старые, необычные или подготовленные фортепиано, записанные с помощью старомодного звукозаписывающего оборудования. Результатом стал уникальный музыкальный анализ произведений Шопена в исполнении двух выдающихся артистов.

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Характеристики
Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0028948761326]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Olafur Arnalds, Alice Sara Ott
Альбом (сингл)
The Chopin Project
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Verses, Piano Sonata No.3: Largo, Nocturne In C Sharp Minor, Reminiscence, Nocturne In G Minor, Eyes Shut / Nocturne In C Minor, Written In Stone, Letters Of A Traveller, Prelude In D Flat Major (Raindrop)
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
The Chopin Project — совместный альбом исландского мультиинструменталиста и продюсера Оулавюра Арнальдса с немецко-японской пианисткой Элис Сарой Отт, первоначально выпущенный в 2015 году. Переиздание на цветном виниле.. Исландский поп/классический музыкант, удостоенный многочисленных наград, Оулавюр Арнальдс всегда был глубоко тронут фортепианной музыкой Шопена, но ему все больше надоедала постоянная и стандартизированная «идеальность» соответствующих записей. Это подтолкнуло его подойти к Шопену по-другому, с помощью собственной интерпретации. «Почему мы должны использовать доступные нам технологии только как инструмент, а не как средство интерпретацииx Почему микрофоны, помещение — звук — не должны также вносить свой вклад в исполнениеx» Проект Chopin был создан в партнерстве с немецко-японской пианисткой Элис Сарой Отт. С помощью своего выбора произведений Шопена Арнальдс создал своеобразную эмоциональную дугу для альбома и сочинил интермеццо для струнного квинтета, фортепиано и синтезатора, вдохновленные атмосферой и мотивами этих произведений. В процессе производства Отт и Арнальдс создали интимный, хрупкий и часто очаровательно несовершенный звук, используя старые, необычные или подготовленные фортепиано, записанные с помощью старомодного звукозаписывающего оборудования. Результатом стал уникальный музыкальный анализ произведений Шопена в исполнении двух выдающихся артистов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Olafur Arnalds & Alice Sara Ott - The Chopin Project (coloured) (0028948761326) виниловая пластинка - стоимость товара 4980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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