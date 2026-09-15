James Bay - Changes All The Time (0602465890792) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара James Bay - Changes All The Time (0602465890792) виниловая пластинка
Английский певец, автор песен и гитарист Джеймс Бэй возвращается в 2024 году с новой музыкой и выпускает свой четвертый студийный альбом Changes All The Time!. Издание на виниле.. Альбом Джеймса Бэя 2024 года Changes All The Time является звучным результатом его сотрудничества с избранной творческой командой и продюсером Гейбом Саймоном. В состав команды вошли знакомые имена: Брэндон Флауэрс из The Killers, Холли Хамберстоун, Дэн Уилсон из Semisonic, Натали Хемби из The Highwomen и Кевин Гарретт. Сингл Up All Night, вступительный трек альбома, был создан вместе с The Lumineers &amp; Noah Kahan. Песня о том, как справляться с большим гнётом всего, что у нас в голове и не даёт нам спать по ночам, - говорит Джеймс. «У меня замечательная история с Ноа и The Lumineers. Мы уже давно сотрудничаем, и я горжусь тем, что нам удалось это осуществить!»
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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