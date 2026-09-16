Shakira - She Wolf (coloured) (0196588845819) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Shakira
Альбом (сингл)
She Wolf
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб.
В наличии
Код товара: 707955
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4 740 руб.
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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588845819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Shakira
Альбом (сингл)
She Wolf
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
She Wolf, Did It Again, Long Time, Why Wait, Good Stuff, Men In This Town, Gypsy, Spy, Mon Amour, Loba, Lo Hecho Est? Hecho, A?os Luz, Give It Up To Me, Did It Again, Gitana
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Shakira - She Wolf (coloured) (0196588845819) виниловая пластинка
Третий студийный альбом колумбийской певицы Шакиры, выпущенный в 2009 году. Альбом сочетает в себе элементы поп, танцевальной музыки и латинских ритмов. Он получил положительные отзывы критиков и стал коммерчески успешным, достигнув высоких позиций в чартах по всему миру.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588845819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Shakira
Альбом (сингл)
She Wolf
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
She Wolf, Did It Again, Long Time, Why Wait, Good Stuff, Men In This Town, Gypsy, Spy, Mon Amour, Loba, Lo Hecho Est? Hecho, A?os Luz, Give It Up To Me, Did It Again, Gitana
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Третий студийный альбом колумбийской певицы Шакиры, выпущенный в 2009 году. Альбом сочетает в себе элементы поп, танцевальной музыки и латинских ритмов. Он получил положительные отзывы критиков и стал коммерчески успешным, достигнув высоких позиций в чартах по всему миру.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Shakira - She Wolf (coloured) (0196588845819) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4740 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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