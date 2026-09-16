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Franсoise Hardy - In Deutschland (0198029086416) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Franсoise Hardy - In Deutschland (0198029086416) виниловая пластинка

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Franсoise Hardy - In Deutschland (0198029086416) виниловая пластинка - фото 1
Franсoise Hardy - In Deutschland (0198029086416) виниловая пластинка - фото 2
Franсoise Hardy - In Deutschland (0198029086416) виниловая пластинка - фото 3
Franсoise Hardy - In Deutschland (0198029086416) виниловая пластинка - фото 4
Franсoise Hardy - In Deutschland (0198029086416) виниловая пластинка - фото 5
Franсoise Hardy - In Deutschland (0198029086416) виниловая пластинка - фото 6
Franсoise Hardy - In Deutschland (0198029086416) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Franсoise Hardy
Альбом (сингл)
In Deutschland
Жанр
Шансон
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Franсoise Hardy - In Deutschland (0198029086416) виниловая пластинка - фото 1
  • Franсoise Hardy - In Deutschland (0198029086416) виниловая пластинка - фото 2
  • Franсoise Hardy - In Deutschland (0198029086416) виниловая пластинка - фото 3
  • Franсoise Hardy - In Deutschland (0198029086416) виниловая пластинка - фото 4
  • Franсoise Hardy - In Deutschland (0198029086416) виниловая пластинка - фото 5
  • Franсoise Hardy - In Deutschland (0198029086416) виниловая пластинка - фото 6
  • Franсoise Hardy - In Deutschland (0198029086416) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717744
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Franсoise Hardy - In Deutschland (0198029086416) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029086416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Franсoise Hardy
Альбом (сингл)
In Deutschland
Жанр
Шансон
Трек-лист
Wenn Dieses Lied Erklingt, Frag' Den Abendwind, Dann Bist Du Verliebt, Ein Fenster Wird Hell, Er War Wie Du, Wer Du Bist, Ich Hab' Das Gl?ck, Ich Sag' Ja, Peter Und Lou, Die Liebe Geht, Ich Steige Dir Auf's Dach, Oh Oh Cherie (German Version), Ich Bin Nun Mal Ein M?dchen, Die Andere
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Franсoise Hardy - In Deutschland (0198029086416) виниловая пластинка

Годы Франсуазы Арди в Vogue оставили свой след в истории французской и мировой музыки. Даже сегодня пять лет с 1962 по 1967 год остаются выдающимся моментом в её карьере, моментом, когда она буквально взорвалась в глазах поколения, родившегося во время или вскоре после Второй мировой войны, поколения, участвовавшего в парижских протестах в мае 1968 года. Харди прославилась не только во Франции благодаря своим песням «Y?-y?s», но и за рубежом, став символом французской элегантности, таланта и обаяния. США, Япония, Великобритания, Германия, Италия, Испания — никто не мог устоять перед Франсуазой, которая записала большинство своих хитов на английском, итальянском и немецком языках. Её студийные записи на немецком языке собраны в Германии. Все треки прошли полный ремастеринг.



Теги товара: Шансон

Отзывы о товаре Franсoise Hardy - In Deutschland (0198029086416) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029086416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Franсoise Hardy
Альбом (сингл)
In Deutschland
Жанр
Шансон
Трек-лист
Wenn Dieses Lied Erklingt, Frag' Den Abendwind, Dann Bist Du Verliebt, Ein Fenster Wird Hell, Er War Wie Du, Wer Du Bist, Ich Hab' Das Gl?ck, Ich Sag' Ja, Peter Und Lou, Die Liebe Geht, Ich Steige Dir Auf's Dach, Oh Oh Cherie (German Version), Ich Bin Nun Mal Ein M?dchen, Die Andere
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Годы Франсуазы Арди в Vogue оставили свой след в истории французской и мировой музыки. Даже сегодня пять лет с 1962 по 1967 год остаются выдающимся моментом в её карьере, моментом, когда она буквально взорвалась в глазах поколения, родившегося во время или вскоре после Второй мировой войны, поколения, участвовавшего в парижских протестах в мае 1968 года. Харди прославилась не только во Франции благодаря своим песням «Y?-y?s», но и за рубежом, став символом французской элегантности, таланта и обаяния. США, Япония, Великобритания, Германия, Италия, Испания — никто не мог устоять перед Франсуазой, которая записала большинство своих хитов на английском, итальянском и немецком языках. Её студийные записи на немецком языке собраны в Германии. Все треки прошли полный ремастеринг.


Теги товара: Шансон
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Franсoise Hardy - In Deutschland (0198029086416) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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