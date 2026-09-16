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Calvin Harris - Motion (0198029462715) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Calvin Harris - Motion (0198029462715) виниловая пластинка

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Calvin Harris - Motion (0198029462715) виниловая пластинка - фото 2
Calvin Harris - Motion (0198029462715) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Calvin Harris
Альбом (сингл)
Motion
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Calvin Harris - Motion (0198029462715) виниловая пластинка - фото 1
  • Calvin Harris - Motion (0198029462715) виниловая пластинка - фото 2
  • Calvin Harris - Motion (0198029462715) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717737
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Calvin Harris - Motion (0198029462715) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029462715]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Calvin Harris
Альбом (сингл)
Motion
Жанр
House
Трек-лист
Calvin Harris - Faith, Calvin Harris w/ Alesso Feat. Hurts - Under Control, Calvin Harris Feat. John Newman - Blame, Calvin Harris Feat. All About She - Love Now, Calvin Harris - Slow Acid, Calvin Harris Feat. Ellie Goulding - Outside, Calvin Harris w/ Firebeatz - It Was You, Calvin Harris - Summer, Calvin Harris w/ Ummet Ozcan - Overdrive, Calvin Harris Feat. Hurts - Ecstasy, Calvin Harris Feat. Haim - Pray To God, Calvin Harris Feat. Big Sean - Open Wide, Calvin Harris Feat. Gwen Stefani - Tog
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Calvin Harris - Motion (0198029462715) виниловая пластинка

Motion — четвёртый студийный альбом шотландского диджея и музыкального продюсера Кэлвина Харриса, выпущенный в 2014 году. В альбоме приняли участие Элли Голдинг, Гвен Стефани, Джон Ньюман, Tinashe, Big Sean, Alesso R3hab, Уммет Озкан, Firebeatz, Hurts, Haim и All About She. Всего за несколько лет Кэлвин Харрис стал самым важным, известным и богатым диджеем в мире. С момента своего дебюта (2007) и до сегодняшнего дня его рост с точки зрения искусства, финансов и славы был просто впечатляющим. Вот несколько цифр, чтобы лучше понять этот феномен: только в 2013 году Кэлвин Харрис заработал более 46 миллионов долларов на живых выступлениях, продаже пластинок и мерчандайзинге, рекламе и сопутствующих проектах. Со своим предыдущим альбомом 18 Months Кэлвин Харрис поместил все 9 синглов с него в топ-10 в Великобритании (побив предыдущий рекорд Майкла Джексона с альбомом Bad), продав в общей сложности около 3 500 000 копий по всему миру. Кэлвин стал первым британским артистом, преодолевшим отметку в один миллиард прослушиваний на Spotify. Со всеми тремя синглами с нового альбома Motion (Under Control, Summer и Blame) он достиг первого места в британских чартах, получив «золотой» и «платиновый» статус как в Великобритании, так и во многих других странах Европы и мира. С Blame он побил ещё один рекорд: 10 миллионов прослушиваний всего за одну неделю.

Отзывы о товаре Calvin Harris - Motion (0198029462715) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029462715]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Calvin Harris
Альбом (сингл)
Motion
Жанр
House
Трек-лист
Calvin Harris - Faith, Calvin Harris w/ Alesso Feat. Hurts - Under Control, Calvin Harris Feat. John Newman - Blame, Calvin Harris Feat. All About She - Love Now, Calvin Harris - Slow Acid, Calvin Harris Feat. Ellie Goulding - Outside, Calvin Harris w/ Firebeatz - It Was You, Calvin Harris - Summer, Calvin Harris w/ Ummet Ozcan - Overdrive, Calvin Harris Feat. Hurts - Ecstasy, Calvin Harris Feat. Haim - Pray To God, Calvin Harris Feat. Big Sean - Open Wide, Calvin Harris Feat. Gwen Stefani - Tog
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Motion — четвёртый студийный альбом шотландского диджея и музыкального продюсера Кэлвина Харриса, выпущенный в 2014 году. В альбоме приняли участие Элли Голдинг, Гвен Стефани, Джон Ньюман, Tinashe, Big Sean, Alesso R3hab, Уммет Озкан, Firebeatz, Hurts, Haim и All About She. Всего за несколько лет Кэлвин Харрис стал самым важным, известным и богатым диджеем в мире. С момента своего дебюта (2007) и до сегодняшнего дня его рост с точки зрения искусства, финансов и славы был просто впечатляющим. Вот несколько цифр, чтобы лучше понять этот феномен: только в 2013 году Кэлвин Харрис заработал более 46 миллионов долларов на живых выступлениях, продаже пластинок и мерчандайзинге, рекламе и сопутствующих проектах. Со своим предыдущим альбомом 18 Months Кэлвин Харрис поместил все 9 синглов с него в топ-10 в Великобритании (побив предыдущий рекорд Майкла Джексона с альбомом Bad), продав в общей сложности около 3 500 000 копий по всему миру. Кэлвин стал первым британским артистом, преодолевшим отметку в один миллиард прослушиваний на Spotify. Со всеми тремя синглами с нового альбома Motion (Under Control, Summer и Blame) он достиг первого места в британских чартах, получив «золотой» и «платиновый» статус как в Великобритании, так и во многих других странах Европы и мира. С Blame он побил ещё один рекорд: 10 миллионов прослушиваний всего за одну неделю.
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Доставка
Отзывы


Calvin Harris - Motion (0198029462715) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4270 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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