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Лицей - Открытый занавес (Cristal Blue) (4657792369967) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Лицей - Открытый занавес (Cristal Blue) (4657792369967) виниловая пластинка

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Лицей - Открытый занавес (Cristal Blue) (4657792369967) виниловая пластинка - фото 1
Лицей - Открытый занавес (Cristal Blue) (4657792369967) виниловая пластинка - фото 2
Лицей - Открытый занавес (Cristal Blue) (4657792369967) виниловая пластинка - фото 3
Лицей - Открытый занавес (Cristal Blue) (4657792369967) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Лицей
Альбом (сингл)
Открытый занавес
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Лицей - Открытый занавес (Cristal Blue) (4657792369967) виниловая пластинка - фото 1
  • Лицей - Открытый занавес (Cristal Blue) (4657792369967) виниловая пластинка - фото 2
  • Лицей - Открытый занавес (Cristal Blue) (4657792369967) виниловая пластинка - фото 3
  • Лицей - Открытый занавес (Cristal Blue) (4657792369967) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 210 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698509
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Лицей - Открытый занавес (Cristal Blue) (4657792369967) виниловая пластинка
4 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Landy Star Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657792369967]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Лицей
Альбом (сингл)
Открытый занавес
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Осень Я спешу за любовью Душа Смех сквозь слёзы Красная помада Отпусти меня на волю Нарисуй на небе птицу Я не вижу смысла В цветущий край У бродячих музыкантов
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Лицей - Открытый занавес (Cristal Blue) (4657792369967) виниловая пластинка

Впервые на виниле легендарный альбом 1996 года «Открытый занавес», сделавший группу «Лицей» супер популярной. Настоящим подарком для всех поклонников группы и коллекционеров LP станут: профессиональный ремастеринг фонограммы 2024 года на студии «Рок-Академия», разворотный конверт по типу книжки с оригинальным дизайном альбома, четырех стр. цветной буклет.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Лицей - Открытый занавес (Cristal Blue) (4657792369967) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Landy Star Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657792369967]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Лицей
Альбом (сингл)
Открытый занавес
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Осень Я спешу за любовью Душа Смех сквозь слёзы Красная помада Отпусти меня на волю Нарисуй на небе птицу Я не вижу смысла В цветущий край У бродячих музыкантов
Развернуть
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Описание
Впервые на виниле легендарный альбом 1996 года «Открытый занавес», сделавший группу «Лицей» супер популярной. Настоящим подарком для всех поклонников группы и коллекционеров LP станут: профессиональный ремастеринг фонограммы 2024 года на студии «Рок-Академия», разворотный конверт по типу книжки с оригинальным дизайном альбома, четырех стр. цветной буклет.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Лицей - Открытый занавес (Cristal Blue) (4657792369967) виниловая пластинка - по цене 4210 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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