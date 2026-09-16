Лицей - Открытый занавес (Cristal Blue) (4657792369967) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Лицей
Альбом (сингл)
Открытый занавес
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 210 руб.
В наличии
Код товара: 698509
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4 210 руб.
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Характеристики
Бренд
Landy Star Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657792369967]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Лицей
Альбом (сингл)
Открытый занавес
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Осень Я спешу за любовью Душа Смех сквозь слёзы Красная помада Отпусти меня на волю Нарисуй на небе птицу Я не вижу смысла В цветущий край У бродячих музыкантов
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Лицей - Открытый занавес (Cristal Blue) (4657792369967) виниловая пластинка
Впервые на виниле легендарный альбом 1996 года «Открытый занавес», сделавший группу «Лицей» супер популярной. Настоящим подарком для всех поклонников группы и коллекционеров LP станут: профессиональный ремастеринг фонограммы 2024 года на студии «Рок-Академия», разворотный конверт по типу книжки с оригинальным дизайном альбома, четырех стр. цветной буклет.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Landy Star Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657792369967]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Лицей
Альбом (сингл)
Открытый занавес
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Осень Я спешу за любовью Душа Смех сквозь слёзы Красная помада Отпусти меня на волю Нарисуй на небе птицу Я не вижу смысла В цветущий край У бродячих музыкантов
Развернуть
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Впервые на виниле легендарный альбом 1996 года «Открытый занавес», сделавший группу «Лицей» супер популярной. Настоящим подарком для всех поклонников группы и коллекционеров LP станут: профессиональный ремастеринг фонограммы 2024 года на студии «Рок-Академия», разворотный конверт по типу книжки с оригинальным дизайном альбома, четырех стр. цветной буклет.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Купить Лицей - Открытый занавес (Cristal Blue) (4657792369967) виниловая пластинка - по цене 4210 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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