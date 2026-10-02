Blondie - Plastic Letters (0600753550335) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Blondie - Plastic Letters (0600753550335) виниловая пластинка
Plastic Letters – переиздание второй студийной работы Blondie, выпущенной в 1978 году на Chrysalis Records. Это второй и последний альбом группы, продюсером которого выступил Ричард Готтерер. Выход пластинки сопровождался выпуском трех синглов: «Denis» (кавер-версия известной песни коллектива Randy & the Rainbows), «(I’m Always Touched by Your) Presence, Dear» и «Kidnapper». В Великобритании пластинка стала платиновой. Группа Blondie стала популярна после выхода дебютного альбома в 1976 году, команда по праву считается пионером панк-рока и новой волны. Творчество делится на два периода: с 1974 по 1982 году (после чего был временный распад) и с 1997 по сей день. За время своего существования коллектив выпустил порядка 10 студийных и 4 концертных альбомов, а также множество синглов и компиляций, общий тираж пластинок перевалил за 40 миллионов копий.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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