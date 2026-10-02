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Blondie - Plastic Letters (0600753550335) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Blondie - Plastic Letters (0600753550335) виниловая пластинка

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Blondie - Plastic Letters (0600753550335) виниловая пластинка - фото 2
Blondie - Plastic Letters (0600753550335) виниловая пластинка - фото 3
Blondie - Plastic Letters (0600753550335) виниловая пластинка - фото 4
Blondie - Plastic Letters (0600753550335) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Blondie
Альбом (сингл)
Plastic Letters
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Blondie - Plastic Letters (0600753550335) виниловая пластинка - фото 1
  • Blondie - Plastic Letters (0600753550335) виниловая пластинка - фото 2
  • Blondie - Plastic Letters (0600753550335) виниловая пластинка - фото 3
  • Blondie - Plastic Letters (0600753550335) виниловая пластинка - фото 4
  • Blondie - Plastic Letters (0600753550335) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 401726
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Blondie - Plastic Letters (0600753550335) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0600753550335]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Blondie
Альбом (сингл)
Plastic Letters
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Fan Mail, Denis, Bermuda Triangle Blues, Youth Nabbed As Sniper, Contact In Red Square, (I'm Always Touched By Your) Presence, Dear, I'm On E, I Didn't Have The Nerve To Say No, Love At The Pier, No Imagination, Kidnapper, Detroit 442, Cautious Lip
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Blondie - Plastic Letters (0600753550335) виниловая пластинка

Plastic Letters – переиздание второй студийной работы Blondie, выпущенной в 1978 году на Chrysalis Records. Это второй и последний альбом группы, продюсером которого выступил Ричард Готтерер. Выход пластинки сопровождался выпуском трех синглов: «Denis» (кавер-версия известной песни коллектива Randy & the Rainbows), «(I’m Always Touched by Your) Presence, Dear» и «Kidnapper». В Великобритании пластинка стала платиновой. Группа Blondie стала популярна после выхода дебютного альбома в 1976 году, команда по праву считается пионером панк-рока и новой волны. Творчество делится на два периода: с 1974 по 1982 году (после чего был временный распад) и с 1997 по сей день. За время своего существования коллектив выпустил порядка 10 студийных и 4 концертных альбомов, а также множество синглов и компиляций, общий тираж пластинок перевалил за 40 миллионов копий.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Blondie - Plastic Letters (0600753550335) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0600753550335]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Blondie
Альбом (сингл)
Plastic Letters
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Fan Mail, Denis, Bermuda Triangle Blues, Youth Nabbed As Sniper, Contact In Red Square, (I'm Always Touched By Your) Presence, Dear, I'm On E, I Didn't Have The Nerve To Say No, Love At The Pier, No Imagination, Kidnapper, Detroit 442, Cautious Lip
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Описание
Plastic Letters – переиздание второй студийной работы Blondie, выпущенной в 1978 году на Chrysalis Records. Это второй и последний альбом группы, продюсером которого выступил Ричард Готтерер. Выход пластинки сопровождался выпуском трех синглов: «Denis» (кавер-версия известной песни коллектива Randy & the Rainbows), «(I’m Always Touched by Your) Presence, Dear» и «Kidnapper». В Великобритании пластинка стала платиновой. Группа Blondie стала популярна после выхода дебютного альбома в 1976 году, команда по праву считается пионером панк-рока и новой волны. Творчество делится на два периода: с 1974 по 1982 году (после чего был временный распад) и с 1997 по сей день. За время своего существования коллектив выпустил порядка 10 студийных и 4 концертных альбомов, а также множество синглов и компиляций, общий тираж пластинок перевалил за 40 миллионов копий.


Теги товара: Progressive Rock
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Доставка
Отзывы


Blondie - Plastic Letters (0600753550335) виниловая пластинка - стоимость товара 3970 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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