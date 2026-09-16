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Мумий Тролль - Шамора Ч.2 (4680068805425) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Мумий Тролль - Шамора Ч.2 (4680068805425) виниловая пластинка

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Мумий Тролль - Шамора Ч.2 (4680068805425) виниловая пластинка - фото 1
Мумий Тролль - Шамора Ч.2 (4680068805425) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Мумий Тролль
Альбом (сингл)
Шамора Ч.2
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Мумий Тролль - Шамора Ч.2 (4680068805425) виниловая пластинка - фото 1
  • Мумий Тролль - Шамора Ч.2 (4680068805425) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 900 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718312
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Мумий Тролль - Шамора Ч.2 (4680068805425) виниловая пластинка
3 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805425]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Мумий Тролль
Альбом (сингл)
Шамора Ч.2
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
В Думах О Девушке Из Города Центрального Подчинения КНР, Делай Меня Точно, Так Страшно, Всецело Всем, Мальчик Солдат, Воспитанник Упавшей Звезды, Ложись, Подполковник!, Делай Ю-Ю, Блудливые Коты, Посиделки-Подгляделки, Далеко, Эхом Гонга
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Мумий Тролль - Шамора Ч.2 (4680068805425) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: В Думах О Девушке Из Города Центрального Подчинения КНР, Делай Меня Точно, Так Страшно, Всецело Всем, Мальчик Солдат, Воспитанник Упавшей Звезды, Ложись, Подполковник!, Делай Ю-Ю, Блудливые Коты, Посиделки-Подгляделки, Далеко, Эхом Гонга

Отзывы о товаре Мумий Тролль - Шамора Ч.2 (4680068805425) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805425]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Мумий Тролль
Альбом (сингл)
Шамора Ч.2
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
В Думах О Девушке Из Города Центрального Подчинения КНР, Делай Меня Точно, Так Страшно, Всецело Всем, Мальчик Солдат, Воспитанник Упавшей Звезды, Ложись, Подполковник!, Делай Ю-Ю, Блудливые Коты, Посиделки-Подгляделки, Далеко, Эхом Гонга
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: В Думах О Девушке Из Города Центрального Подчинения КНР, Делай Меня Точно, Так Страшно, Всецело Всем, Мальчик Солдат, Воспитанник Упавшей Звезды, Ложись, Подполковник!, Делай Ю-Ю, Блудливые Коты, Посиделки-Подгляделки, Далеко, Эхом Гонга
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Мумий Тролль - Шамора Ч.2 (4680068805425) виниловая пластинка - по цене 3900 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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