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Boz Scaggs - Silk Degrees (0888751941915) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Boz Scaggs - Silk Degrees (0888751941915) виниловая пластинка

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Boz Scaggs - Silk Degrees (0888751941915) виниловая пластинка - фото 1
Boz Scaggs - Silk Degrees (0888751941915) виниловая пластинка - фото 2
Boz Scaggs - Silk Degrees (0888751941915) виниловая пластинка - фото 3
Boz Scaggs - Silk Degrees (0888751941915) виниловая пластинка - фото 4
Boz Scaggs - Silk Degrees (0888751941915) виниловая пластинка - фото 5
Boz Scaggs - Silk Degrees (0888751941915) виниловая пластинка - фото 6
Boz Scaggs - Silk Degrees (0888751941915) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
29.04.2016
Исполнитель
Boz Scaggs
Альбом (сингл)
SILK DEGREES
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Boz Scaggs - Silk Degrees (0888751941915) виниловая пластинка - фото 1
  • Boz Scaggs - Silk Degrees (0888751941915) виниловая пластинка - фото 2
  • Boz Scaggs - Silk Degrees (0888751941915) виниловая пластинка - фото 3
  • Boz Scaggs - Silk Degrees (0888751941915) виниловая пластинка - фото 4
  • Boz Scaggs - Silk Degrees (0888751941915) виниловая пластинка - фото 5
  • Boz Scaggs - Silk Degrees (0888751941915) виниловая пластинка - фото 6
  • Boz Scaggs - Silk Degrees (0888751941915) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 99425
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Boz Scaggs - Silk Degrees (0888751941915) виниловая пластинка
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.89E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
29.04.2016
Исполнитель
Boz Scaggs
Альбом (сингл)
SILK DEGREES
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Boz Scaggs - Silk Degrees (0888751941915) виниловая пластинка

Track List

A1What Can I Say2:59
A2Georgia3:54
A3Jump Street5:10
A4What Do You Want The Girl To Do3:49
A5Harbor Lights5:55
B1Lowdown5:15
B2It's Over2:48
B3Love Me Tomorrow3:14
B4Lido Shuffle3:40
B5We're All Alone4:10

Отзывы о товаре Boz Scaggs - Silk Degrees (0888751941915) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.89E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
29.04.2016
Исполнитель
Boz Scaggs
Альбом (сингл)
SILK DEGREES
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1What Can I Say2:59
A2Georgia3:54
A3Jump Street5:10
A4What Do You Want The Girl To Do3:49
A5Harbor Lights5:55
B1Lowdown5:15
B2It's Over2:48
B3Love Me Tomorrow3:14
B4Lido Shuffle3:40
B5We're All Alone4:10
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Boz Scaggs - Silk Degrees (0888751941915) виниловая пластинка - купить по цене 3730 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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