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The Killers - Pressure Machine (0602438291755) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Killers - Pressure Machine (0602438291755) виниловая пластинка

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The Killers - Pressure Machine (0602438291755) виниловая пластинка - фото 1
The Killers - Pressure Machine (0602438291755) виниловая пластинка - фото 2
The Killers - Pressure Machine (0602438291755) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Killers
Альбом (сингл)
Pressure Machine
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Killers - Pressure Machine (0602438291755) виниловая пластинка - фото 1
  • The Killers - Pressure Machine (0602438291755) виниловая пластинка - фото 2
  • The Killers - Pressure Machine (0602438291755) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 670 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665176
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Killers - Pressure Machine (0602438291755) виниловая пластинка
3 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Island
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Island US
Barcode
[0602438291755]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Killers
Альбом (сингл)
Pressure Machine
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Трек-лист
West Hills, Quiet Town, Terrible Thing, Cody, Sleepwalker, Runaway Horses, In The Car Outside, In Another Life, Desperate Things, Pressure Machine, The Getting By
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Killers - Pressure Machine (0602438291755) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: West Hills, Quiet Town, Terrible Thing, Cody, Sleepwalker, Runaway Horses, In The Car Outside, In Another Life, Desperate Things, Pressure Machine, The Getting By

Отзывы о товаре The Killers - Pressure Machine (0602438291755) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Island
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Island US
Barcode
[0602438291755]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Killers
Альбом (сингл)
Pressure Machine
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Трек-лист
West Hills, Quiet Town, Terrible Thing, Cody, Sleepwalker, Runaway Horses, In The Car Outside, In Another Life, Desperate Things, Pressure Machine, The Getting By
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: West Hills, Quiet Town, Terrible Thing, Cody, Sleepwalker, Runaway Horses, In The Car Outside, In Another Life, Desperate Things, Pressure Machine, The Getting By
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить The Killers - Pressure Machine (0602438291755) виниловая пластинка - по цене 3670 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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