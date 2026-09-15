Lou Reed - New York (coloured) (0603497843206) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Lou Reed
Альбом (сингл)
NEW YORK
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб.
В наличии
Код товара: 647451
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497843206]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Lou Reed
Альбом (сингл)
NEW YORK
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Romeo Had Juliette, Halloween Parade, Dirty Blvd., Endless Cycle, There Is No Time, Last Great American Whale, Beginning Of A Great Adventure, Busload Of Faith, Sick Of You, Hold On, Good Evening Mr. Waldheim, Xmas In February, Strawman, Dime Store Mystery
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Lou Reed - New York (coloured) (0603497843206) виниловая пластинка
Лимитированное издание на прозрачном виниле альбома Лу Рида "New York" 1989 года. New York - пятнадцатый сольный студийный альбом американского музыканта Лу Рида, выпущенный в январе 1989 года лейблом Sire Records. Альбом получил всеобщее признание критиков после выпуска и широко считается одним из самых сильных сольных альбомов Рида.
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Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497843206]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Lou Reed
Альбом (сингл)
NEW YORK
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Romeo Had Juliette, Halloween Parade, Dirty Blvd., Endless Cycle, There Is No Time, Last Great American Whale, Beginning Of A Great Adventure, Busload Of Faith, Sick Of You, Hold On, Good Evening Mr. Waldheim, Xmas In February, Strawman, Dime Store Mystery
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лимитированное издание на прозрачном виниле альбома Лу Рида "New York" 1989 года. New York - пятнадцатый сольный студийный альбом американского музыканта Лу Рида, выпущенный в январе 1989 года лейблом Sire Records. Альбом получил всеобщее признание критиков после выпуска и широко считается одним из самых сильных сольных альбомов Рида.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Lou Reed - New York (coloured) (0603497843206) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3530 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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