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Старый Приятель - Колесо Надежды (4630356100794) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Старый Приятель - Колесо Надежды (4630356100794) виниловая пластинка

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Старый Приятель - Колесо Надежды (4630356100794) виниловая пластинка - фото 1
Старый Приятель - Колесо Надежды (4630356100794) виниловая пластинка - фото 2
Старый Приятель - Колесо Надежды (4630356100794) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Старый Приятель
Альбом (сингл)
Колесо Надежды
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Старый Приятель - Колесо Надежды (4630356100794) виниловая пластинка - фото 1
  • Старый Приятель - Колесо Надежды (4630356100794) виниловая пластинка - фото 2
  • Старый Приятель - Колесо Надежды (4630356100794) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718301
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Старый Приятель - Колесо Надежды (4630356100794) виниловая пластинка
3 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4630356100794]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Старый Приятель
Альбом (сингл)
Колесо Надежды
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Облако, Маленькая Жизнь, Парашют, Папа, Останови Часы, За Десять Дней До Весны, У Неё Внутри, Колесо Надежды
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Старый Приятель - Колесо Надежды (4630356100794) виниловая пластинка

"Колесо Надежды" - совместный студийный альбом музыкантов из групп Летучий корабль и Старый приятель, выпущенный в 2025 году. Лимитированное издание представлено на виниле в черно-сером мраморном цвете. Тираж 100 экземпляров. Летучий Корабль - музыкальный проект Дмитрия Николаева. Группа Летучий Корабль не имеет никакого отношения к известному мультфильму, но своим названием обязана одноименной сказке, суть которой вполне созвучна идейной направленности коллектива - помогать другим, раскрывать таланты и собирать друзей на пути следования к возвышенной и благородной цели. Старый приятель - российская рок-группа, созданная в Москве в 1995 году. Первого успеха музыканты добились на международном фестивале "Битлз — навсегда" в городе Днепропетровске. Песни с первого альбома "Московская любовь", "Новый день календаря", "Не плачь" стали хитами радио-эфира. С 1996 по 2020 год музыканты выпустили 12 альбомов, включая сборник популярных песен "Новый день календаря. The Best". Группа Старый приятель исполняет софт-рок в духе 60-х и пользуется популярностью как у молодой аудитории, так и у старшего поколения, у всех, кто любит добротную качественную музыку.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Старый Приятель - Колесо Надежды (4630356100794) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4630356100794]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Старый Приятель
Альбом (сингл)
Колесо Надежды
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Облако, Маленькая Жизнь, Парашют, Папа, Останови Часы, За Десять Дней До Весны, У Неё Внутри, Колесо Надежды
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
"Колесо Надежды" - совместный студийный альбом музыкантов из групп Летучий корабль и Старый приятель, выпущенный в 2025 году. Лимитированное издание представлено на виниле в черно-сером мраморном цвете. Тираж 100 экземпляров. Летучий Корабль - музыкальный проект Дмитрия Николаева. Группа Летучий Корабль не имеет никакого отношения к известному мультфильму, но своим названием обязана одноименной сказке, суть которой вполне созвучна идейной направленности коллектива - помогать другим, раскрывать таланты и собирать друзей на пути следования к возвышенной и благородной цели. Старый приятель - российская рок-группа, созданная в Москве в 1995 году. Первого успеха музыканты добились на международном фестивале "Битлз — навсегда" в городе Днепропетровске. Песни с первого альбома "Московская любовь", "Новый день календаря", "Не плачь" стали хитами радио-эфира. С 1996 по 2020 год музыканты выпустили 12 альбомов, включая сборник популярных песен "Новый день календаря. The Best". Группа Старый приятель исполняет софт-рок в духе 60-х и пользуется популярностью как у молодой аудитории, так и у старшего поколения, у всех, кто любит добротную качественную музыку.


Теги товара: Limited Edition
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Доставка
Отзывы


Купить Старый Приятель - Колесо Надежды (4630356100794) виниловая пластинка - по цене 3400 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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