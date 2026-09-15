The Replacements - Unsuitable For Airplay (0603497842308) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Replacements
Альбом (сингл)
Unsuitable for Airplay: The Lost KFAI Concert
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 250 руб.
В наличии
Код товара: 647455
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3 250 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497842308]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Replacements
Альбом (сингл)
Unsuitable for Airplay: The Lost KFAI Concert
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Careless, Takin A Ride, Trouble Boys, Hangin Downtown, Like You, Off Your Pants, Get Lost, Excuse Me, Customer, I Wanna Be Loved, Mistake, My Town, Shiftless When Idle, Oh Baby, Im In Trouble, Johnnys Gonna Die/All By Myself, More Cigarettes, Otto, Dont Ask Why, Slow Down, Somethin To Du, Love You Till Friday, Raised In The City, Rattlesnake, All Day And All Of The Night, I Hate Music, Shutup
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Replacements - Unsuitable For Airplay (0603497842308) виниловая пластинка
Коллекция от Rhino для ежегодного Дня Музыкального Магазина в этом году включает в себя лимитированные тиражи релизов от самых знаменитых музыкальных исполнителей. Некоторые основные моменты включают виниловые релизы от Дэвида Боуи, Джони Митчелл, Стиви Никс, The Replacements, picture disc от The Cure и бокс-сеты от Grateful Dead и The Doors.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497842308]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Replacements
Альбом (сингл)
Unsuitable for Airplay: The Lost KFAI Concert
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Careless, Takin A Ride, Trouble Boys, Hangin Downtown, Like You, Off Your Pants, Get Lost, Excuse Me, Customer, I Wanna Be Loved, Mistake, My Town, Shiftless When Idle, Oh Baby, Im In Trouble, Johnnys Gonna Die/All By Myself, More Cigarettes, Otto, Dont Ask Why, Slow Down, Somethin To Du, Love You Till Friday, Raised In The City, Rattlesnake, All Day And All Of The Night, I Hate Music, Shutup
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Коллекция от Rhino для ежегодного Дня Музыкального Магазина в этом году включает в себя лимитированные тиражи релизов от самых знаменитых музыкальных исполнителей. Некоторые основные моменты включают виниловые релизы от Дэвида Боуи, Джони Митчелл, Стиви Никс, The Replacements, picture disc от The Cure и бокс-сеты от Grateful Dead и The Doors.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
The Replacements - Unsuitable For Airplay (0603497842308) виниловая пластинка - стоимость товара 3250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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