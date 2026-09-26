Wes Montgomery - Movin' Along (8436569192276) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Wes Montgomery - Movin' Along (8436569192276) виниловая пластинка
В альбоме «Movin Along» Уэс Монтгомери делит передовую линию с флейтистом и саксофонистом Джеймсом Клеем при поддержке современной ритм-секции квинтета Cannonball Adderley: Виктора Фельдмана на фортепиано (который заменил Бобби Тиммонса после непродолжительного пребывания Барри Харриса), Сэм Джонс на басу и Луи Хейс на барабанах. «Это сессия Монтгомери», - написал Джон А. Тайнан в «Down Beat», - «и вступительные соло достаются ему. Будучи убедительным гитаристом, он мотивирует драйв, не приправленный по существу мелодичными идеями. Его тон твердый, уверенный и уверенный, излучающий уверенность в том, что он хочет сделать. Он переключается на бас-гитару в песнях «Tune-Up», «Sandu» и «Body». Единственное, что стоит отметить в этом альбоме, — это глубокое соло Фельдмана в быстрой песне «Body». Здесь бывшая ритм-секция Cannonball Adderley демонстрирует свои лучшие качества».
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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