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Wes Montgomery - Movin' Along (8436569192276) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Wes Montgomery - Movin' Along (8436569192276) виниловая пластинка

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8436569192276, Виниловая пластинка Montgomery, Wes, Movin&#039; Along - фото 1
8436569192276, Виниловая пластинка Montgomery, Wes, Movin&#039; Along - фото 2
8436569192276, Виниловая пластинка Montgomery, Wes, Movin&#039; Along - фото 3
8436569192276, Виниловая пластинка Montgomery, Wes, Movin&#039; Along - фото 4
8436569192276, Виниловая пластинка Montgomery, Wes, Movin&#039; Along - фото 5
8436569192276, Виниловая пластинка Montgomery, Wes, Movin&#039; Along - фото 6
8436569192276, Виниловая пластинка Montgomery, Wes, Movin&#039; Along - фото 7
8436569192276, Виниловая пластинка Montgomery, Wes, Movin&#039; Along - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 8436569192276, Виниловая пластинка Montgomery, Wes, Movin&#039; Along - фото 1
  • 8436569192276, Виниловая пластинка Montgomery, Wes, Movin&#039; Along - фото 2
  • 8436569192276, Виниловая пластинка Montgomery, Wes, Movin&#039; Along - фото 3
  • 8436569192276, Виниловая пластинка Montgomery, Wes, Movin&#039; Along - фото 4
  • 8436569192276, Виниловая пластинка Montgomery, Wes, Movin&#039; Along - фото 5
  • 8436569192276, Виниловая пластинка Montgomery, Wes, Movin&#039; Along - фото 6
  • 8436569192276, Виниловая пластинка Montgomery, Wes, Movin&#039; Along - фото 7
  • 8436569192276, Виниловая пластинка Montgomery, Wes, Movin&#039; Along - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 260 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642613
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wes Montgomery - Movin' Along (8436569192276) виниловая пластинка
3 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Wes Montgomery - Movin' Along (8436569192276) виниловая пластинка

В альбоме «Movin Along» Уэс Монтгомери делит передовую линию с флейтистом и саксофонистом Джеймсом Клеем при поддержке современной ритм-секции квинтета Cannonball Adderley: Виктора Фельдмана на фортепиано (который заменил Бобби Тиммонса после непродолжительного пребывания Барри Харриса), Сэм Джонс на басу и Луи Хейс на барабанах. «Это сессия Монтгомери», - написал Джон А. Тайнан в «Down Beat», - «и вступительные соло достаются ему. Будучи убедительным гитаристом, он мотивирует драйв, не приправленный по существу мелодичными идеями. Его тон твердый, уверенный и уверенный, излучающий уверенность в том, что он хочет сделать. Он переключается на бас-гитару в песнях «Tune-Up», «Sandu» и «Body». Единственное, что стоит отметить в этом альбоме, — это глубокое соло Фельдмана в быстрой песне «Body». Здесь бывшая ритм-секция Cannonball Adderley демонстрирует свои лучшие качества».

Отзывы о товаре Wes Montgomery - Movin' Along (8436569192276) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
В альбоме «Movin Along» Уэс Монтгомери делит передовую линию с флейтистом и саксофонистом Джеймсом Клеем при поддержке современной ритм-секции квинтета Cannonball Adderley: Виктора Фельдмана на фортепиано (который заменил Бобби Тиммонса после непродолжительного пребывания Барри Харриса), Сэм Джонс на басу и Луи Хейс на барабанах. «Это сессия Монтгомери», - написал Джон А. Тайнан в «Down Beat», - «и вступительные соло достаются ему. Будучи убедительным гитаристом, он мотивирует драйв, не приправленный по существу мелодичными идеями. Его тон твердый, уверенный и уверенный, излучающий уверенность в том, что он хочет сделать. Он переключается на бас-гитару в песнях «Tune-Up», «Sandu» и «Body». Единственное, что стоит отметить в этом альбоме, — это глубокое соло Фельдмана в быстрой песне «Body». Здесь бывшая ритм-секция Cannonball Adderley демонстрирует свои лучшие качества».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wes Montgomery - Movin' Along (8436569192276) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3260 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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