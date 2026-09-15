Dream Theater - Master Of Puppets - Live In Barcelona, 2002 (coloured) (0194399078310) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2002
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
Lost Not Forgotten Archives: Master of Puppets – Live in Barcelona, 2002
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб.
В наличии
Код товара: 647158
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194399078310]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2002
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
Lost Not Forgotten Archives: Master of Puppets – Live in Barcelona, 2002
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Battery, Master Of Puppets, The Thing That Should Not Be, Welcome Home (Sanitarium), Disposable Heroes, Leper Messiah, Orion, Damage, Inc.
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Dream Theater - Master Of Puppets - Live In Barcelona, 2002 (coloured) (0194399078310) виниловая пластинка
Лимитированное издание на двойном золотом 180-граммовом виниле + CD в гейтфолде. Продолжается программа прог-метал коллектива Dream Theater по выпуску ранее неизданных материалов. И вновь выходит нечто весьма необычное. Была отреставрирована единственная запись концерта группы в Барселоне, проходившем в 2002 году. Что же в нем такого необычногоx А то, что виртуозы прог-метала исполняли не собственный материал, а третий студийник Металлики – ту самую бессмертную классику, «Master of Puppets». Две икона метала в одном концерте – уникальное событие, и оценить его до сих пор могли лишь зрители того самого концерта. Но теперь, с переизданием, оценить необычное сочетание коллектива и материала могут все фанаты.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194399078310]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2002
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
Lost Not Forgotten Archives: Master of Puppets – Live in Barcelona, 2002
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Battery, Master Of Puppets, The Thing That Should Not Be, Welcome Home (Sanitarium), Disposable Heroes, Leper Messiah, Orion, Damage, Inc.
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
США
Лимитированное издание на двойном золотом 180-граммовом виниле + CD в гейтфолде. Продолжается программа прог-метал коллектива Dream Theater по выпуску ранее неизданных материалов. И вновь выходит нечто весьма необычное. Была отреставрирована единственная запись концерта группы в Барселоне, проходившем в 2002 году. Что же в нем такого необычногоx А то, что виртуозы прог-метала исполняли не собственный материал, а третий студийник Металлики – ту самую бессмертную классику, «Master of Puppets». Две икона метала в одном концерте – уникальное событие, и оценить его до сих пор могли лишь зрители того самого концерта. Но теперь, с переизданием, оценить необычное сочетание коллектива и материала могут все фанаты.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Dream Theater - Master Of Puppets - Live In Barcelona, 2002 (coloured) (0194399078310) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2500 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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