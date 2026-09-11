Miles Davis - Kind Of Blue (0888751119215) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1992
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
KIND OF BLUE
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 98711
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751119215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1992
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
KIND OF BLUE
Жанр
Jazz
Трек-лист
So What, Freddie Freeloader, Blue In Green, All Blues, Flamenco Sketches
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Miles Davis - Kind Of Blue (0888751119215) виниловая пластинка
Track List
|A1
|So What
|A2
|Freddie Freeloader
|A3
|Blue In Green
|B1
|All Blues
|B2
|Flamenco Sketches
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751119215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1992
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
KIND OF BLUE
Жанр
Jazz
Трек-лист
So What, Freddie Freeloader, Blue In Green, All Blues, Flamenco Sketches
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|So What
|A2
|Freddie Freeloader
|A3
|Blue In Green
|B1
|All Blues
|B2
|Flamenco Sketches
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