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Miles Davis - Kind Of Blue (0888751119215) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Miles Davis - Kind Of Blue (0888751119215) виниловая пластинка

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Miles Davis - Kind Of Blue (0888751119215) виниловая пластинка - фото 1
Miles Davis - Kind Of Blue (0888751119215) виниловая пластинка - фото 2
Miles Davis - Kind Of Blue (0888751119215) виниловая пластинка - фото 3
Miles Davis - Kind Of Blue (0888751119215) виниловая пластинка - фото 4
Miles Davis - Kind Of Blue (0888751119215) виниловая пластинка - фото 5
Miles Davis - Kind Of Blue (0888751119215) виниловая пластинка - фото 6
Miles Davis - Kind Of Blue (0888751119215) виниловая пластинка - фото 7
Miles Davis - Kind Of Blue (0888751119215) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1992
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
KIND OF BLUE
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Miles Davis - Kind Of Blue (0888751119215) виниловая пластинка - фото 1
  • Miles Davis - Kind Of Blue (0888751119215) виниловая пластинка - фото 2
  • Miles Davis - Kind Of Blue (0888751119215) виниловая пластинка - фото 3
  • Miles Davis - Kind Of Blue (0888751119215) виниловая пластинка - фото 4
  • Miles Davis - Kind Of Blue (0888751119215) виниловая пластинка - фото 5
  • Miles Davis - Kind Of Blue (0888751119215) виниловая пластинка - фото 6
  • Miles Davis - Kind Of Blue (0888751119215) виниловая пластинка - фото 7
  • Miles Davis - Kind Of Blue (0888751119215) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 98711
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Коллекция DAVIS, MILES
filter_none Товар входит в коллекцию DAVIS, MILES

Коллекция DAVIS, MILES


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751119215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1992
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
KIND OF BLUE
Жанр
Jazz
Трек-лист
So What, Freddie Freeloader, Blue In Green, All Blues, Flamenco Sketches
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - Kind Of Blue (0888751119215) виниловая пластинка

Track List

A1So What
A2Freddie Freeloader
A3Blue In Green
B1All Blues
B2Flamenco Sketches

Отзывы о товаре Miles Davis - Kind Of Blue (0888751119215) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751119215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1992
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
KIND OF BLUE
Жанр
Jazz
Трек-лист
So What, Freddie Freeloader, Blue In Green, All Blues, Flamenco Sketches
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1So What
A2Freddie Freeloader
A3Blue In Green
B1All Blues
B2Flamenco Sketches
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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