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Miles Davis - A Tribute To Jack Johnson (0190759508718) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Miles Davis - A Tribute To Jack Johnson (0190759508718) виниловая пластинка

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Miles Davis - A Tribute To Jack Johnson (0190759508718) виниловая пластинка - фото 1
Miles Davis - A Tribute To Jack Johnson (0190759508718) виниловая пластинка - фото 2
Miles Davis - A Tribute To Jack Johnson (0190759508718) виниловая пластинка - фото 3
Miles Davis - A Tribute To Jack Johnson (0190759508718) виниловая пластинка - фото 4
Miles Davis - A Tribute To Jack Johnson (0190759508718) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.07.1905
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
A TRIBUTE TO JACK JOHNSON
Жанр
Fusion
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Miles Davis - A Tribute To Jack Johnson (0190759508718) виниловая пластинка - фото 1
  • Miles Davis - A Tribute To Jack Johnson (0190759508718) виниловая пластинка - фото 2
  • Miles Davis - A Tribute To Jack Johnson (0190759508718) виниловая пластинка - фото 3
  • Miles Davis - A Tribute To Jack Johnson (0190759508718) виниловая пластинка - фото 4
  • Miles Davis - A Tribute To Jack Johnson (0190759508718) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387470
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Miles Davis - A Tribute To Jack Johnson (0190759508718) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция DAVIS, MILES
filter_none Товар входит в коллекцию DAVIS, MILES

Коллекция DAVIS, MILES


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190759508718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.07.1905
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
A TRIBUTE TO JACK JOHNSON
Жанр
Fusion
Трек-лист
Right Off, Yesternow
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - A Tribute To Jack Johnson (0190759508718) виниловая пластинка

Track List

ARight Off26:54
BYesternow25:36

Отзывы о товаре Miles Davis - A Tribute To Jack Johnson (0190759508718) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190759508718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.07.1905
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
A TRIBUTE TO JACK JOHNSON
Жанр
Fusion
Трек-лист
Right Off, Yesternow
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

ARight Off26:54
BYesternow25:36
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Miles Davis - A Tribute To Jack Johnson (0190759508718) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2920 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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