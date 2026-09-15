The Flaming Lips - The Soft Bulletin Companion (coloured) (0093624885016) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Flaming Lips - The Soft Bulletin Companion (coloured) (0093624885016) виниловая пластинка
Коллекция редких треков от альтернативного музыкального коллектива из США, важнейшиех представителей неопсиходелической сцены, The Flaming Lips. Лимитированное издание на двойном серебристом виниле, эксклюзивно для Record Store Day 2021. Soft Bulletin - один из самых популярных и самых продаваемых альбомов Flaming Lips. Soft Bulletin Companion изначально был доступен только в качестве промо-CD, вручную изготовлен руководством Lips и передан СМИ и радио по мере того, как популярность оригинального альбома росла вокруг его первоначального выпуска. Сборник включает неизданные песни той эпохи, а также ауттеки и ранние миксы, би-сайды, международные бонус-треки и стерео-версии треков альбома Zaireeka. Эта двойная пластинка серебристого цвета первоначально выйдет эксклюзивно под RSD Drops.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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