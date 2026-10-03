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Miles Davis - Kind Of Blue (0194398021911) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Miles Davis - Kind Of Blue (0194398021911) виниловая пластинка

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Miles Davis - Kind Of Blue (0194398021911) виниловая пластинка - фото 1
Miles Davis - Kind Of Blue (0194398021911) виниловая пластинка - фото 2
Miles Davis - Kind Of Blue (0194398021911) виниловая пластинка - фото 3
Miles Davis - Kind Of Blue (0194398021911) виниловая пластинка - фото 4
Miles Davis - Kind Of Blue (0194398021911) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
KIND OF BLUE
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Miles Davis - Kind Of Blue (0194398021911) виниловая пластинка - фото 1
  • Miles Davis - Kind Of Blue (0194398021911) виниловая пластинка - фото 2
  • Miles Davis - Kind Of Blue (0194398021911) виниловая пластинка - фото 3
  • Miles Davis - Kind Of Blue (0194398021911) виниловая пластинка - фото 4
  • Miles Davis - Kind Of Blue (0194398021911) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 424365
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Miles Davis - Kind Of Blue (0194398021911) виниловая пластинка
3 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция DAVIS, MILES
filter_none Товар входит в коллекцию DAVIS, MILES

Коллекция DAVIS, MILES


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398021911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
KIND OF BLUE
Жанр
Jazz
Трек-лист
So What, Freddie Freeloader, Blue In Green, All Blues, Flamenco Sketches
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Clear Classics
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - Kind Of Blue (0194398021911) виниловая пластинка

Вышедшее в январе 2021 года переиздание на прозрачном виниле легендарного альбома "Kind of Blue" Майлза Дэвиса. Музыкальный альбом Miles DavisНовое переиздание на прозрачном виниле легендарного альбома "Kind of Blue" Майлза Дэвиса. Kind of Blue — студийный альбом легенды американского джаза Майлза Дэвиса, вышедший на Columbia Records 17 августа 1959 года. В 1992 году альбом был включен в Зал славы премии «Грэмми».



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Miles Davis - Kind Of Blue (0194398021911) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398021911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
KIND OF BLUE
Жанр
Jazz
Трек-лист
So What, Freddie Freeloader, Blue In Green, All Blues, Flamenco Sketches
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Clear Classics
Страна производитель
США
Описание
Вышедшее в январе 2021 года переиздание на прозрачном виниле легендарного альбома "Kind of Blue" Майлза Дэвиса. Музыкальный альбом Miles DavisНовое переиздание на прозрачном виниле легендарного альбома "Kind of Blue" Майлза Дэвиса. Kind of Blue — студийный альбом легенды американского джаза Майлза Дэвиса, вышедший на Columbia Records 17 августа 1959 года. В 1992 году альбом был включен в Зал славы премии «Грэмми».


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
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Miles Davis - Kind Of Blue (0194398021911) виниловая пластинка - стоимость товара 3040 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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