Smokie - Living Next Door To Alice – Greatest Hits (4409514302987) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Smokie
Альбом (сингл)
Living Next Door To Alice – Greatest Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб.
В наличии
Код товара: 732762
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 950 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4409514302987]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Smokie
Альбом (сингл)
Living Next Door To Alice – Greatest Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Living Next Door To Alice, What Can I Do, Oh Carol, If You Think You Know How To Love Me, Needles And Pins, Midnight, Mexical Girl, Stumblin' In (Chris Norman & Suzi Quatro), Lay Back In The Arms Of Someone, Don't Play Your Rock 'N' Roll To Me, For A Few Dollars More, Shy Guy, Back To Bradford, Wild Wild Angels
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Smokie - Living Next Door To Alice – Greatest Hits (4409514302987) виниловая пластинка
Сборник Smokie – Living Next Door To Alice: Greatest Hits (переиздание 2026 года) представляет собой коллекцию лучших хитов британской глэм-рок группы, чья популярность достигла пика в конце 1970-х годов. Альбом включает в себя классические композиции, написанные знаменитым дуэтом авторов Никки Чинном и Майком Чепменом. Звучание группы характеризуется мелодичностью, использованием гармоний в стиле софт-рок и узнаваемым вокалом Криса Нормана. Данное издание 2026 года ориентировано на коллекционеров и любителей качественного аналогового звука.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитВысоцкий Владимир - Монолог (4680068801274) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитЧиж & Сo - Grеatest Hits Live (4640004137720) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитЧиж & Сo - ЭРОГЕННАЯ ЗОНА (4640004137096) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитАквариум - Акустика (4640004135610) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитАквариум - ДЕНЬ СЕРЕБРА (4640004135658) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитЧиж & Сo - Полонез (4640004137065) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитЧиж & Сo - Чиж (4640004136891) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитАквариум - ПЕСНИ РЫБАКА (4640004135818) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитЧиж & Сo - Лучшие Блюзы И Баллады (4640004136686) виниловая плас...
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитЧиж & Сo - О Любви (4640004137713) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитЧиж & Сo - Перекрёсток (4640004137072) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитМихаил Круг - Живая Струна (4680068805913) виниловая пластинка
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4409514302987]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Smokie
Альбом (сингл)
Living Next Door To Alice – Greatest Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Living Next Door To Alice, What Can I Do, Oh Carol, If You Think You Know How To Love Me, Needles And Pins, Midnight, Mexical Girl, Stumblin' In (Chris Norman & Suzi Quatro), Lay Back In The Arms Of Someone, Don't Play Your Rock 'N' Roll To Me, For A Few Dollars More, Shy Guy, Back To Bradford, Wild Wild Angels
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Сборник Smokie – Living Next Door To Alice: Greatest Hits (переиздание 2026 года) представляет собой коллекцию лучших хитов британской глэм-рок группы, чья популярность достигла пика в конце 1970-х годов. Альбом включает в себя классические композиции, написанные знаменитым дуэтом авторов Никки Чинном и Майком Чепменом. Звучание группы характеризуется мелодичностью, использованием гармоний в стиле софт-рок и узнаваемым вокалом Криса Нормана. Данное издание 2026 года ориентировано на коллекционеров и любителей качественного аналогового звука.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Smokie - Living Next Door To Alice – Greatest Hits (4409514302987) виниловая пластинка - стоимость товара 2950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Smokie - Living Next Door To Alice – Greatest Hits (4409514302987) виниловая пластинка