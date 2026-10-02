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Miles Davis - The Essential (0889853577415) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Miles Davis - The Essential (0889853577415) виниловая пластинка

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Miles Davis - The Essential (0889853577415) виниловая пластинка - фото 1
Miles Davis - The Essential (0889853577415) виниловая пластинка - фото 2
Miles Davis - The Essential (0889853577415) виниловая пластинка - фото 3
Miles Davis - The Essential (0889853577415) виниловая пластинка - фото 4
Miles Davis - The Essential (0889853577415) виниловая пластинка - фото 5
Miles Davis - The Essential (0889853577415) виниловая пластинка - фото 6
Miles Davis - The Essential (0889853577415) виниловая пластинка - фото 7
Miles Davis - The Essential (0889853577415) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.07.1905
Исполнитель
Davis, Miles, The Essential
Альбом (сингл)
THE ESSENTIAL
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Miles Davis - The Essential (0889853577415) виниловая пластинка - фото 1
  • Miles Davis - The Essential (0889853577415) виниловая пластинка - фото 2
  • Miles Davis - The Essential (0889853577415) виниловая пластинка - фото 3
  • Miles Davis - The Essential (0889853577415) виниловая пластинка - фото 4
  • Miles Davis - The Essential (0889853577415) виниловая пластинка - фото 5
  • Miles Davis - The Essential (0889853577415) виниловая пластинка - фото 6
  • Miles Davis - The Essential (0889853577415) виниловая пластинка - фото 7
  • Miles Davis - The Essential (0889853577415) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 138113
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Miles Davis - The Essential (0889853577415) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция DAVIS, MILES
filter_none Товар входит в коллекцию DAVIS, MILES

Коллекция DAVIS, MILES


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853577415]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.07.1905
Исполнитель
Davis, Miles, The Essential
Альбом (сингл)
THE ESSENTIAL
Жанр
Jazz
Трек-лист
Nows the Time, Jeru, Round Midnight, Bye Bye Blackbird, Generique, Summertime, So What, The Pan Piper, Someday My Prince Will Come, E.S.P., Nefertiti, Miles Runs the Voodoo Down, Black Satin, Time After Time
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Essential
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - The Essential (0889853577415) виниловая пластинка

Track List

A1Now's The Time3:15
A2Jeru3:10
A3'Round Midnight5:55
A4Bye Bye Blackbird7:54
B1Generique2:45
B2Summertime3:17
B3So What9:22
B4The Pan Piper3:52
C1Someday My Prince Will Come9:04
C2E.S.P.5:27
C3Nefertiti7:49
D1Miles Runs The Voodoo Down14:02
D2Black Satin5:19
D3Time After Time3:39

Отзывы о товаре Miles Davis - The Essential (0889853577415) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853577415]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.07.1905
Исполнитель
Davis, Miles, The Essential
Альбом (сингл)
THE ESSENTIAL
Жанр
Jazz
Трек-лист
Nows the Time, Jeru, Round Midnight, Bye Bye Blackbird, Generique, Summertime, So What, The Pan Piper, Someday My Prince Will Come, E.S.P., Nefertiti, Miles Runs the Voodoo Down, Black Satin, Time After Time
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Essential
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Now's The Time3:15
A2Jeru3:10
A3'Round Midnight5:55
A4Bye Bye Blackbird7:54
B1Generique2:45
B2Summertime3:17
B3So What9:22
B4The Pan Piper3:52
C1Someday My Prince Will Come9:04
C2E.S.P.5:27
C3Nefertiti7:49
D1Miles Runs The Voodoo Down14:02
D2Black Satin5:19
D3Time After Time3:39
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Miles Davis - The Essential (0889853577415) виниловая пластинка - по цене 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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