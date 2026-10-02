Miles Davis - The Essential (0889853577415) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.07.1905
Исполнитель
Davis, Miles, The Essential
Альбом (сингл)
THE ESSENTIAL
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб.
В наличии
Код товара: 138113
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3 620 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853577415]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.07.1905
Исполнитель
Davis, Miles, The Essential
Альбом (сингл)
THE ESSENTIAL
Жанр
Jazz
Трек-лист
Nows the Time, Jeru, Round Midnight, Bye Bye Blackbird, Generique, Summertime, So What, The Pan Piper, Someday My Prince Will Come, E.S.P., Nefertiti, Miles Runs the Voodoo Down, Black Satin, Time After Time
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Essential
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Miles Davis - The Essential (0889853577415) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Now's The Time
|3:15
|A2
|Jeru
|3:10
|A3
|'Round Midnight
|5:55
|A4
|Bye Bye Blackbird
|7:54
|B1
|Generique
|2:45
|B2
|Summertime
|3:17
|B3
|So What
|9:22
|B4
|The Pan Piper
|3:52
|C1
|Someday My Prince Will Come
|9:04
|C2
|E.S.P.
|5:27
|C3
|Nefertiti
|7:49
|D1
|Miles Runs The Voodoo Down
|14:02
|D2
|Black Satin
|5:19
|D3
|Time After Time
|3:39
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853577415]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.07.1905
Исполнитель
Davis, Miles, The Essential
Альбом (сингл)
THE ESSENTIAL
Жанр
Jazz
Трек-лист
Nows the Time, Jeru, Round Midnight, Bye Bye Blackbird, Generique, Summertime, So What, The Pan Piper, Someday My Prince Will Come, E.S.P., Nefertiti, Miles Runs the Voodoo Down, Black Satin, Time After Time
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Essential
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Now's The Time
|3:15
|A2
|Jeru
|3:10
|A3
|'Round Midnight
|5:55
|A4
|Bye Bye Blackbird
|7:54
|B1
|Generique
|2:45
|B2
|Summertime
|3:17
|B3
|So What
|9:22
|B4
|The Pan Piper
|3:52
|C1
|Someday My Prince Will Come
|9:04
|C2
|E.S.P.
|5:27
|C3
|Nefertiti
|7:49
|D1
|Miles Runs The Voodoo Down
|14:02
|D2
|Black Satin
|5:19
|D3
|Time After Time
|3:39
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Miles Davis - The Essential (0889853577415) виниловая пластинка - по цене 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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