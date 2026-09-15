Dream Theater - Awake Demos (1994) (0194399834213) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Dream Theater - Awake Demos (1994) (0194399834213) виниловая пластинка
Впервые на виниле редкие демо-версии песен из альбома Awake 1994 года. Издание на двойном виниле + CD.. Dream Theater, легенды прогрессивной музыки, дважды номинированные на премию Грэмми и продавшие миллионы своих пластинок, продолжают кампанию «Lost Not Forgotten Archives». В рамках этого нового сотрудничества между группой и звукозаписывающим лейблом InsideOutMusic будет переиздан давнишний каталог виртуозного квинтета на Ytsejams Records, а также появятся некоторые совершенно новые дополнения к этой специальной коллекционной серии. Перемикшированный, ремастированный и впервые доступный на виниле, Awake Demos (1994) представляет одну из самых знаковых записей в дискографии Dream Theater в ее первоначальном виде. Эта оригинальная демо-запись третьего студийного альбома Dream Theater, являющаяся продолжением легендарного альбома «Images and Words», включает любимые фанатами песни «6:00», «Space-Dye Vest», «The Mirror» и другие, и демонстрирует уникальный взгляд изнутри на беспрецедентную историю квинтета.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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