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Dream Theater - Awake Demos (1994) (0194399834213) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dream Theater - Awake Demos (1994) (0194399834213) виниловая пластинка

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Dream Theater - Awake Demos (1994) (0194399834213) виниловая пластинка - фото 1
Dream Theater - Awake Demos (1994) (0194399834213) виниловая пластинка - фото 2
Dream Theater - Awake Demos (1994) (0194399834213) виниловая пластинка - фото 3
Dream Theater - Awake Demos (1994) (0194399834213) виниловая пластинка - фото 4
Dream Theater - Awake Demos (1994) (0194399834213) виниловая пластинка - фото 5
Dream Theater - Awake Demos (1994) (0194399834213) виниловая пластинка - фото 6
Dream Theater - Awake Demos (1994) (0194399834213) виниловая пластинка - фото 7
Dream Theater - Awake Demos (1994) (0194399834213) виниловая пластинка - фото 8
Dream Theater - Awake Demos (1994) (0194399834213) виниловая пластинка - фото 9
Dream Theater - Awake Demos (1994) (0194399834213) виниловая пластинка - фото 10
Dream Theater - Awake Demos (1994) (0194399834213) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1994
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
Lost Not Forgotten Archives: Awake Demos
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dream Theater - Awake Demos (1994) (0194399834213) виниловая пластинка - фото 1
  • Dream Theater - Awake Demos (1994) (0194399834213) виниловая пластинка - фото 2
  • Dream Theater - Awake Demos (1994) (0194399834213) виниловая пластинка - фото 3
  • Dream Theater - Awake Demos (1994) (0194399834213) виниловая пластинка - фото 4
  • Dream Theater - Awake Demos (1994) (0194399834213) виниловая пластинка - фото 5
  • Dream Theater - Awake Demos (1994) (0194399834213) виниловая пластинка - фото 6
  • Dream Theater - Awake Demos (1994) (0194399834213) виниловая пластинка - фото 7
  • Dream Theater - Awake Demos (1994) (0194399834213) виниловая пластинка - фото 8
  • Dream Theater - Awake Demos (1994) (0194399834213) виниловая пластинка - фото 9
  • Dream Theater - Awake Demos (1994) (0194399834213) виниловая пластинка - фото 10
  • Dream Theater - Awake Demos (1994) (0194399834213) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб. 
Начислим 133 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647154
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Dream Theater - Awake Demos (1994) (0194399834213) виниловая пластинка
3 530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194399834213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1994
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
Lost Not Forgotten Archives: Awake Demos
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Scarred, 0.25, The Mirror, Caught In A Web, Erotomania, Voices, The Silent Man, Lie, Lifting Shadows Off A Dream, Innocence Faded, Space-Dye Vest
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dream Theater - Awake Demos (1994) (0194399834213) виниловая пластинка

Впервые на виниле редкие демо-версии песен из альбома Awake 1994 года. Издание на двойном виниле + CD.. Dream Theater, легенды прогрессивной музыки, дважды номинированные на премию Грэмми и продавшие миллионы своих пластинок, продолжают кампанию «Lost Not Forgotten Archives». В рамках этого нового сотрудничества между группой и звукозаписывающим лейблом InsideOutMusic будет переиздан давнишний каталог виртуозного квинтета на Ytsejams Records, а также появятся некоторые совершенно новые дополнения к этой специальной коллекционной серии. Перемикшированный, ремастированный и впервые доступный на виниле, Awake Demos (1994) представляет одну из самых знаковых записей в дискографии Dream Theater в ее первоначальном виде. Эта оригинальная демо-запись третьего студийного альбома Dream Theater, являющаяся продолжением легендарного альбома «Images and Words», включает любимые фанатами песни «6:00», «Space-Dye Vest», «The Mirror» и другие, и демонстрирует уникальный взгляд изнутри на беспрецедентную историю квинтета.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Dream Theater - Awake Demos (1994) (0194399834213) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194399834213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1994
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
Lost Not Forgotten Archives: Awake Demos
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Scarred, 0.25, The Mirror, Caught In A Web, Erotomania, Voices, The Silent Man, Lie, Lifting Shadows Off A Dream, Innocence Faded, Space-Dye Vest
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
США
Описание
Впервые на виниле редкие демо-версии песен из альбома Awake 1994 года. Издание на двойном виниле + CD.. Dream Theater, легенды прогрессивной музыки, дважды номинированные на премию Грэмми и продавшие миллионы своих пластинок, продолжают кампанию «Lost Not Forgotten Archives». В рамках этого нового сотрудничества между группой и звукозаписывающим лейблом InsideOutMusic будет переиздан давнишний каталог виртуозного квинтета на Ytsejams Records, а также появятся некоторые совершенно новые дополнения к этой специальной коллекционной серии. Перемикшированный, ремастированный и впервые доступный на виниле, Awake Demos (1994) представляет одну из самых знаковых записей в дискографии Dream Theater в ее первоначальном виде. Эта оригинальная демо-запись третьего студийного альбома Dream Theater, являющаяся продолжением легендарного альбома «Images and Words», включает любимые фанатами песни «6:00», «Space-Dye Vest», «The Mirror» и другие, и демонстрирует уникальный взгляд изнутри на беспрецедентную историю квинтета.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dream Theater - Awake Demos (1994) (0194399834213) виниловая пластинка - стоимость товара 3530 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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