Argishty - Дудук Это личное (4657819841759) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Argishty
Альбом (сингл)
Дудук Это личное
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698517
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Характеристики
Бренд
Landy Star Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657819841759]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Argishty
Альбом (сингл)
Дудук Это личное
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Покинутый Город, Эмми Зеленоглазая, Завтрак в Абу-Даби, Луиза, Любовь во Время Чумы Анна Обретает Силу, Все-таки Жить, Сальса Мария, Она Уже Так не Полюбит, Дверь в Лето
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Argishty - Дудук Это личное (4657819841759) виниловая пластинка
Любители этнической музыки могут купить виниловую пластинку Дудук это личное от армянского исполнителя Argishty. Это издание позволит погрузиться в атмосферу традиционной армянской культуры, запечатленной в проникновенном звучании дудука - уникального духового инструмента. Приобретение этой виниловой пластинки станет прекрасным дополнением к коллекции ценителей мировой музыкальной палитры.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Landy Star Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657819841759]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Argishty
Альбом (сингл)
Дудук Это личное
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Покинутый Город, Эмми Зеленоглазая, Завтрак в Абу-Даби, Луиза, Любовь во Время Чумы Анна Обретает Силу, Все-таки Жить, Сальса Мария, Она Уже Так не Полюбит, Дверь в Лето
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Любители этнической музыки могут купить виниловую пластинку Дудук это личное от армянского исполнителя Argishty. Это издание позволит погрузиться в атмосферу традиционной армянской культуры, запечатленной в проникновенном звучании дудука - уникального духового инструмента. Приобретение этой виниловой пластинки станет прекрасным дополнением к коллекции ценителей мировой музыкальной палитры.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Argishty - Дудук Это личное (4657819841759) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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