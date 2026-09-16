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Jeff Beck - Wired (0196588049217) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jeff Beck - Wired (0196588049217) виниловая пластинка

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Jeff Beck - Wired (0196588049217) виниловая пластинка - фото 2
Jeff Beck - Wired (0196588049217) виниловая пластинка - фото 3
Jeff Beck - Wired (0196588049217) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jeff Beck
Альбом (сингл)
WIRED
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jeff Beck - Wired (0196588049217) виниловая пластинка - фото 1
  • Jeff Beck - Wired (0196588049217) виниловая пластинка - фото 2
  • Jeff Beck - Wired (0196588049217) виниловая пластинка - фото 3
  • Jeff Beck - Wired (0196588049217) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727053
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Jeff Beck - Wired (0196588049217) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196588049217]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jeff Beck
Альбом (сингл)
WIRED
Жанр
Jazz
Трек-лист
Led Boots, Come Dancing, Goodbye Pork Pie Hat, Head For The Backstage Pass, Blue Wind, Sophie, Play With Me, Love Is Green
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jeff Beck - Wired (0196588049217) виниловая пластинка

Альбом Wired (1976) представляет Джеффа Бека в период его увлечения джаз-фьюжном, создавая один из самых влиятельных инструментальных рок-альбомов всех времен. Этот новаторский релиз объединяет техническую виртуозность Бека с футуристическими аранжировками клавишника Яна Хаммера, особенно заметными в треках "Led Boots" и "Blue Wind". Альбом отличается сложными, но энергичными композициями, где гитара Бека звучит то как ревущий реактивный двигатель, то как певучий джазовый инструмент. Wired демонстрирует радикальный отход Бека от традиционного блюз-рока в сторону более экспериментального звучания, предвосхищая развитие инструментального рока и фьюжна на десятилетия вперед. Особого внимания заслуживает ритм-секция в лице басиста Уилтона Фелдера и барабанщика Нарады Майкла Уолдена, создающая невероятно плотную и динамичную основу для гитарных экспериментов Бека. Этот альбом остается вершиной творчества музыканта, где его техническое мастерство полностью подчинено художественному видению, создавая музыку, которая одновременно сложна и полна необузданной энергии.

Отзывы о товаре Jeff Beck - Wired (0196588049217) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196588049217]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jeff Beck
Альбом (сингл)
WIRED
Жанр
Jazz
Трек-лист
Led Boots, Come Dancing, Goodbye Pork Pie Hat, Head For The Backstage Pass, Blue Wind, Sophie, Play With Me, Love Is Green
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Альбом Wired (1976) представляет Джеффа Бека в период его увлечения джаз-фьюжном, создавая один из самых влиятельных инструментальных рок-альбомов всех времен. Этот новаторский релиз объединяет техническую виртуозность Бека с футуристическими аранжировками клавишника Яна Хаммера, особенно заметными в треках "Led Boots" и "Blue Wind". Альбом отличается сложными, но энергичными композициями, где гитара Бека звучит то как ревущий реактивный двигатель, то как певучий джазовый инструмент. Wired демонстрирует радикальный отход Бека от традиционного блюз-рока в сторону более экспериментального звучания, предвосхищая развитие инструментального рока и фьюжна на десятилетия вперед. Особого внимания заслуживает ритм-секция в лице басиста Уилтона Фелдера и барабанщика Нарады Майкла Уолдена, создающая невероятно плотную и динамичную основу для гитарных экспериментов Бека. Этот альбом остается вершиной творчества музыканта, где его техническое мастерство полностью подчинено художественному видению, создавая музыку, которая одновременно сложна и полна необузданной энергии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jeff Beck - Wired (0196588049217) виниловая пластинка - по цене 2970 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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