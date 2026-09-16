Jeff Beck - Wired (0196588049217) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Jeff Beck - Wired (0196588049217) виниловая пластинка
Альбом Wired (1976) представляет Джеффа Бека в период его увлечения джаз-фьюжном, создавая один из самых влиятельных инструментальных рок-альбомов всех времен. Этот новаторский релиз объединяет техническую виртуозность Бека с футуристическими аранжировками клавишника Яна Хаммера, особенно заметными в треках "Led Boots" и "Blue Wind". Альбом отличается сложными, но энергичными композициями, где гитара Бека звучит то как ревущий реактивный двигатель, то как певучий джазовый инструмент. Wired демонстрирует радикальный отход Бека от традиционного блюз-рока в сторону более экспериментального звучания, предвосхищая развитие инструментального рока и фьюжна на десятилетия вперед. Особого внимания заслуживает ритм-секция в лице басиста Уилтона Фелдера и барабанщика Нарады Майкла Уолдена, создающая невероятно плотную и динамичную основу для гитарных экспериментов Бека. Этот альбом остается вершиной творчества музыканта, где его техническое мастерство полностью подчинено художественному видению, создавая музыку, которая одновременно сложна и полна необузданной энергии.
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