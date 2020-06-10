The Stone Roses - The Stone Roses (0888430419919) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
The Stone Roses
Альбом (сингл)
THE STONE ROSES
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 99513
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888430419919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
The Stone Roses
Альбом (сингл)
THE STONE ROSES
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
I Wanna Be Adored, She Bangs the Drums, Waterfall, Don't Stop, Bye Bye Bad Man, Elizabeth My Dear, (Song For My) Sugar Spun Sister, Made of Stone, Shoot You Down, This is the One, I Am the Resurrection
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Stone Roses - The Stone Roses (0888430419919) виниловая пластинка
Track List
|A1
|I Wanna Be Adored
|A2
|She Bangs The Drums
|A3
|Waterfall
|A4
|Don't Stop
|A5
|Bye Bye Bad Man
|B1
|Elizabeth My Dear
|B2
|(Song For My) Sugar Spun Sister
|B3
|Made Of Stone
|B4
|Shoot You Down
|B5
|This Is The One
|B6
|I Am The Resurrection
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888430419919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
The Stone Roses
Альбом (сингл)
THE STONE ROSES
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
I Wanna Be Adored, She Bangs the Drums, Waterfall, Don't Stop, Bye Bye Bad Man, Elizabeth My Dear, (Song For My) Sugar Spun Sister, Made of Stone, Shoot You Down, This is the One, I Am the Resurrection
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Track List
|A1
|I Wanna Be Adored
|A2
|She Bangs The Drums
|A3
|Waterfall
|A4
|Don't Stop
|A5
|Bye Bye Bad Man
|B1
|Elizabeth My Dear
|B2
|(Song For My) Sugar Spun Sister
|B3
|Made Of Stone
|B4
|Shoot You Down
|B5
|This Is The One
|B6
|I Am The Resurrection
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Достоинства:
Отличная пластинка отличной группы.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Рекомендую покупать виниловые пластинки в KotoFoto. Неплохой ассортимент, конкурентные цены, есть акции и скидки. По крайней мере, для Новосибирска именно так. Брал удалённо из другого города пластинку в подарок дочери на Новый год, забирала сама из магазина в качестве сюрприза, радости нет предела.
The Stone Roses - The Stone Roses (0888430419919) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре The Stone Roses - The Stone Roses (0888430419919) виниловая пластинка
Достоинства:
Отличная пластинка отличной группы.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Рекомендую покупать виниловые пластинки в KotoFoto. Неплохой ассортимент, конкурентные цены, есть акции и скидки. По крайней мере, для Новосибирска именно так. Брал удалённо из другого города пластинку в подарок дочери на Новый год, забирала сама из магазина в качестве сюрприза, радости нет предела.