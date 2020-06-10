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The Stone Roses - The Stone Roses (0888430419919) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Stone Roses - The Stone Roses (0888430419919) виниловая пластинка

1 Отзывы
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The Stone Roses - The Stone Roses (0888430419919) виниловая пластинка - фото 1
The Stone Roses - The Stone Roses (0888430419919) виниловая пластинка - фото 2
The Stone Roses - The Stone Roses (0888430419919) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
The Stone Roses
Альбом (сингл)
THE STONE ROSES
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Stone Roses - The Stone Roses (0888430419919) виниловая пластинка - фото 1
  • The Stone Roses - The Stone Roses (0888430419919) виниловая пластинка - фото 2
  • The Stone Roses - The Stone Roses (0888430419919) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 99513
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Коллекция STONE ROSES, THE
filter_none Товар входит в коллекцию STONE ROSES, THE

Коллекция STONE ROSES, THE


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888430419919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
The Stone Roses
Альбом (сингл)
THE STONE ROSES
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
I Wanna Be Adored, She Bangs the Drums, Waterfall, Don't Stop, Bye Bye Bad Man, Elizabeth My Dear, (Song For My) Sugar Spun Sister, Made of Stone, Shoot You Down, This is the One, I Am the Resurrection
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Stone Roses - The Stone Roses (0888430419919) виниловая пластинка

Track List

A1 I Wanna Be Adored  
A2 She Bangs The Drums  
A3 Waterfall  
A4 Don't Stop  
A5 Bye Bye Bad Man  
B1 Elizabeth My Dear  
B2 (Song For My) Sugar Spun Sister  
B3 Made Of Stone  
B4 Shoot You Down  
B5 This Is The One  
B6 I Am The Resurrection  



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре The Stone Roses - The Stone Roses (0888430419919) виниловая пластинка

10.06.2020
Юрий

Достоинства:
Отличная пластинка отличной группы.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Рекомендую покупать виниловые пластинки в KotoFoto. Неплохой ассортимент, конкурентные цены, есть акции и скидки. По крайней мере, для Новосибирска именно так. Брал удалённо из другого города пластинку в подарок дочери на Новый год, забирала сама из магазина в качестве сюрприза, радости нет предела.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888430419919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
The Stone Roses
Альбом (сингл)
THE STONE ROSES
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
I Wanna Be Adored, She Bangs the Drums, Waterfall, Don't Stop, Bye Bye Bad Man, Elizabeth My Dear, (Song For My) Sugar Spun Sister, Made of Stone, Shoot You Down, This is the One, I Am the Resurrection
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание

Track List

A1 I Wanna Be Adored  
A2 She Bangs The Drums  
A3 Waterfall  
A4 Don't Stop  
A5 Bye Bye Bad Man  
B1 Elizabeth My Dear  
B2 (Song For My) Sugar Spun Sister  
B3 Made Of Stone  
B4 Shoot You Down  
B5 This Is The One  
B6 I Am The Resurrection  


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы
10.06.2020
Юрий

Достоинства:
Отличная пластинка отличной группы.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Рекомендую покупать виниловые пластинки в KotoFoto. Неплохой ассортимент, конкурентные цены, есть акции и скидки. По крайней мере, для Новосибирска именно так. Брал удалённо из другого города пластинку в подарок дочери на Новый год, забирала сама из магазина в качестве сюрприза, радости нет предела.


The Stone Roses - The Stone Roses (0888430419919) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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