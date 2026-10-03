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The Stone Roses - The Very Best Of (0887254062219) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Stone Roses - The Very Best Of (0887254062219) виниловая пластинка

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The Stone Roses - The Very Best Of (0887254062219) виниловая пластинка - фото 1
The Stone Roses - The Very Best Of (0887254062219) виниловая пластинка - фото 2
The Stone Roses - The Very Best Of (0887254062219) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Stone Roses
Альбом (сингл)
THE VERY BEST OF
Жанр
Зарубежный классический рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Stone Roses - The Very Best Of (0887254062219) виниловая пластинка - фото 1
  • The Stone Roses - The Very Best Of (0887254062219) виниловая пластинка - фото 2
  • The Stone Roses - The Very Best Of (0887254062219) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 99514
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Stone Roses - The Very Best Of (0887254062219) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция STONE ROSES, THE
filter_none Товар входит в коллекцию STONE ROSES, THE

Коллекция STONE ROSES, THE


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0887254062219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Stone Roses
Альбом (сингл)
THE VERY BEST OF
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
I Wanna Be Adored, She Bangs the Drums, Ten Storey Love Song, Waterfall, Made of Stone, Love Spreads, What the World is Waiting For, Sally Cinnamon, Fools Gold, Begging You, Elephant Stone, Breaking Into Heaven, One Love (Edit), This is the One, I Am the Resurrection
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Stone Roses - The Very Best Of (0887254062219) виниловая пластинка

Track List

A1I Wanna Be Adored4:52
A2She Bangs The Drums3:42
A3Ten Storey Love Song4:29
A4Waterfall4:37
B1Made Of Stone4:10
B2Love Spreads5:46
B3What The World Is Waiting For3:55
B4Sally Cinnamon3:23
C1Fools Gold9:53
C2Begging You4:56
C3Elephant Stone4:48
D1Breaking Into Heaven6:59
D2One Love3:35
D3This Is The One4:58
D4I Am The Resurrection8:12

Отзывы о товаре The Stone Roses - The Very Best Of (0887254062219) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0887254062219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Stone Roses
Альбом (сингл)
THE VERY BEST OF
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
I Wanna Be Adored, She Bangs the Drums, Ten Storey Love Song, Waterfall, Made of Stone, Love Spreads, What the World is Waiting For, Sally Cinnamon, Fools Gold, Begging You, Elephant Stone, Breaking Into Heaven, One Love (Edit), This is the One, I Am the Resurrection
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

A1I Wanna Be Adored4:52
A2She Bangs The Drums3:42
A3Ten Storey Love Song4:29
A4Waterfall4:37
B1Made Of Stone4:10
B2Love Spreads5:46
B3What The World Is Waiting For3:55
B4Sally Cinnamon3:23
C1Fools Gold9:53
C2Begging You4:56
C3Elephant Stone4:48
D1Breaking Into Heaven6:59
D2One Love3:35
D3This Is The One4:58
D4I Am The Resurrection8:12
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Stone Roses - The Very Best Of (0887254062219) виниловая пластинка - стоимость товара 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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