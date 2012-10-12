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Alice Cooper - Killer (0081227971670) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Alice Cooper - Killer (0081227971670) виниловая пластинка

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Alice Cooper - Killer (0081227971670) виниловая пластинка - фото 1
Alice Cooper - Killer (0081227971670) виниловая пластинка - фото 2
Alice Cooper - Killer (0081227971670) виниловая пластинка - фото 3
Alice Cooper - Killer (0081227971670) виниловая пластинка - фото 4
Alice Cooper - Killer (0081227971670) виниловая пластинка - фото 5
Alice Cooper - Killer (0081227971670) виниловая пластинка - фото 6
Alice Cooper - Killer (0081227971670) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.10.2012
Исполнитель
Alice Cooper
Альбом (сингл)
KILLER
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alice Cooper - Killer (0081227971670) виниловая пластинка - фото 1
  • Alice Cooper - Killer (0081227971670) виниловая пластинка - фото 2
  • Alice Cooper - Killer (0081227971670) виниловая пластинка - фото 3
  • Alice Cooper - Killer (0081227971670) виниловая пластинка - фото 4
  • Alice Cooper - Killer (0081227971670) виниловая пластинка - фото 5
  • Alice Cooper - Killer (0081227971670) виниловая пластинка - фото 6
  • Alice Cooper - Killer (0081227971670) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 138098
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Alice Cooper - Killer (0081227971670) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция COOPER, ALICE
filter_none Товар входит в коллекцию COOPER, ALICE

Коллекция COOPER, ALICE


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227971670]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.10.2012
Исполнитель
Alice Cooper
Альбом (сингл)
KILLER
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alice Cooper - Killer (0081227971670) виниловая пластинка

Track List

A1Under My Wheels
A2Be My Lover
A3Halo Of Flies
A4Desperado
B1You Drive Me Nervous
B2Yeah, Yeah, Yeah
B3Dead Babies
B4Killer

Отзывы о товаре Alice Cooper - Killer (0081227971670) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227971670]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.10.2012
Исполнитель
Alice Cooper
Альбом (сингл)
KILLER
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Описание

Track List

A1Under My Wheels
A2Be My Lover
A3Halo Of Flies
A4Desperado
B1You Drive Me Nervous
B2Yeah, Yeah, Yeah
B3Dead Babies
B4Killer
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Alice Cooper - Killer (0081227971670) виниловая пластинка - по цене 4400 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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