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Tim Bowness - Late Night Laments (0194397832211) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tim Bowness - Late Night Laments (0194397832211) виниловая пластинка

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Tim Bowness - Late Night Laments (0194397832211) виниловая пластинка - фото 1
Tim Bowness - Late Night Laments (0194397832211) виниловая пластинка - фото 2
Tim Bowness - Late Night Laments (0194397832211) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.07.1905
Исполнитель
Bowness, Tim, Late Night Laments
Альбом (сингл)
LATE NIGHT LAMENTS
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tim Bowness - Late Night Laments (0194397832211) виниловая пластинка - фото 1
  • Tim Bowness - Late Night Laments (0194397832211) виниловая пластинка - фото 2
  • Tim Bowness - Late Night Laments (0194397832211) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 
Начислим 104 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387356
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Tim Bowness - Late Night Laments (0194397832211) виниловая пластинка
2 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397832211]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.07.1905
Исполнитель
Bowness, Tim, Late Night Laments
Альбом (сингл)
LATE NIGHT LAMENTS
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Northern Rain, Im Better Now, Darkline, We Caught The Light, The Hitman Who Missed, Never A Place, The Last Getaway, Hidden Life, One Last Call, Northern Rain, Im Better Now, Darkline, We Caught The Light, The Hitman Who Missed, Never A Place, The Last Getaway, Hidden Life, One Last Call
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tim Bowness - Late Night Laments (0194397832211) виниловая пластинка

Track List

Late Night Laments

A1Northern Rain4:47
A2I'm Better Now3:50
A3Darkline3:58
A4We Caught The Light3:56
A5The Hitman Who Missed3:21
B1Never A Place4:41
B2The Last Getaway4:55
B3Hidden Life5:05
B4One Last Call4:15

Late Night Laments

CD-1Northern Rain4:47
CD-2I'm Better Now3:50
CD-3Darkline3:58
CD-4We Caught The Light3:56
CD-5The Hitman Who Missed3:21
CD-6Never A Place4:41
CD-7The Last Getaway4:55
CD-8Hidden Life5:05
CD-9One Last Call4:15

Отзывы о товаре Tim Bowness - Late Night Laments (0194397832211) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397832211]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.07.1905
Исполнитель
Bowness, Tim, Late Night Laments
Альбом (сингл)
LATE NIGHT LAMENTS
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Northern Rain, Im Better Now, Darkline, We Caught The Light, The Hitman Who Missed, Never A Place, The Last Getaway, Hidden Life, One Last Call, Northern Rain, Im Better Now, Darkline, We Caught The Light, The Hitman Who Missed, Never A Place, The Last Getaway, Hidden Life, One Last Call
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

Late Night Laments

A1Northern Rain4:47
A2I'm Better Now3:50
A3Darkline3:58
A4We Caught The Light3:56
A5The Hitman Who Missed3:21
B1Never A Place4:41
B2The Last Getaway4:55
B3Hidden Life5:05
B4One Last Call4:15

Late Night Laments

CD-1Northern Rain4:47
CD-2I'm Better Now3:50
CD-3Darkline3:58
CD-4We Caught The Light3:56
CD-5The Hitman Who Missed3:21
CD-6Never A Place4:41
CD-7The Last Getaway4:55
CD-8Hidden Life5:05
CD-9One Last Call4:15
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tim Bowness - Late Night Laments (0194397832211) виниловая пластинка - стоимость товара 2810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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