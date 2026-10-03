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Jimi Hendrix - Smash Hits (0889853030811) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jimi Hendrix - Smash Hits (0889853030811) виниловая пластинка

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Jimi Hendrix - Smash Hits (0889853030811) виниловая пластинка - фото 1
Jimi Hendrix - Smash Hits (0889853030811) виниловая пластинка - фото 2
Jimi Hendrix - Smash Hits (0889853030811) виниловая пластинка - фото 3
Jimi Hendrix - Smash Hits (0889853030811) виниловая пластинка - фото 4
Jimi Hendrix - Smash Hits (0889853030811) виниловая пластинка - фото 5
Jimi Hendrix - Smash Hits (0889853030811) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
SMASH HITS
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jimi Hendrix - Smash Hits (0889853030811) виниловая пластинка - фото 1
  • Jimi Hendrix - Smash Hits (0889853030811) виниловая пластинка - фото 2
  • Jimi Hendrix - Smash Hits (0889853030811) виниловая пластинка - фото 3
  • Jimi Hendrix - Smash Hits (0889853030811) виниловая пластинка - фото 4
  • Jimi Hendrix - Smash Hits (0889853030811) виниловая пластинка - фото 5
  • Jimi Hendrix - Smash Hits (0889853030811) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 99011
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Jimi Hendrix - Smash Hits (0889853030811) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция HENDRIX, JIMI
filter_none Товар входит в коллекцию HENDRIX, JIMI

Коллекция HENDRIX, JIMI


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853030811]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
SMASH HITS
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Purple Haze, Fire, The Wind Cries Mary, Can You See Me, Hey Joe, All Along The Watchtower, Stone Free, Crosstown Traffic, Manic Depression, Remember, Red House, Foxey Lady
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jimi Hendrix - Smash Hits (0889853030811) виниловая пластинка

Track List

A1Purple Haze2:50
A2Fire2:43
A3The Wind Cries Mary3:20
A4Can You See Me2:33
A5Hey Joe3:30
A6All Along The Watchtower3:59
B1Stone Free3:36
B2Crosstown Traffic2:12
B3Manic Depression3:42
B4Remember2:48
B5Red House3:50
B6Foxey Lady3:18



Теги товара: Fusion, Limited Edition

Отзывы о товаре Jimi Hendrix - Smash Hits (0889853030811) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853030811]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
SMASH HITS
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Purple Haze, Fire, The Wind Cries Mary, Can You See Me, Hey Joe, All Along The Watchtower, Stone Free, Crosstown Traffic, Manic Depression, Remember, Red House, Foxey Lady
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Описание

Track List

A1Purple Haze2:50
A2Fire2:43
A3The Wind Cries Mary3:20
A4Can You See Me2:33
A5Hey Joe3:30
A6All Along The Watchtower3:59
B1Stone Free3:36
B2Crosstown Traffic2:12
B3Manic Depression3:42
B4Remember2:48
B5Red House3:50
B6Foxey Lady3:18


Теги товара: Fusion, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jimi Hendrix - Smash Hits (0889853030811) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2920 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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