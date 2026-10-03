Jimi Hendrix - Smash Hits (0889853030811) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
SMASH HITS
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб.
В наличии
Код товара: 99011
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2 920 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853030811]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
SMASH HITS
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Purple Haze, Fire, The Wind Cries Mary, Can You See Me, Hey Joe, All Along The Watchtower, Stone Free, Crosstown Traffic, Manic Depression, Remember, Red House, Foxey Lady
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jimi Hendrix - Smash Hits (0889853030811) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Purple Haze
|2:50
|A2
|Fire
|2:43
|A3
|The Wind Cries Mary
|3:20
|A4
|Can You See Me
|2:33
|A5
|Hey Joe
|3:30
|A6
|All Along The Watchtower
|3:59
|B1
|Stone Free
|3:36
|B2
|Crosstown Traffic
|2:12
|B3
|Manic Depression
|3:42
|B4
|Remember
|2:48
|B5
|Red House
|3:50
|B6
|Foxey Lady
|3:18
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Fusion, Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853030811]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
SMASH HITS
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Purple Haze, Fire, The Wind Cries Mary, Can You See Me, Hey Joe, All Along The Watchtower, Stone Free, Crosstown Traffic, Manic Depression, Remember, Red House, Foxey Lady
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Track List
|A1
|Purple Haze
|2:50
|A2
|Fire
|2:43
|A3
|The Wind Cries Mary
|3:20
|A4
|Can You See Me
|2:33
|A5
|Hey Joe
|3:30
|A6
|All Along The Watchtower
|3:59
|B1
|Stone Free
|3:36
|B2
|Crosstown Traffic
|2:12
|B3
|Manic Depression
|3:42
|B4
|Remember
|2:48
|B5
|Red House
|3:50
|B6
|Foxey Lady
|3:18
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Fusion, Limited Edition
Jimi Hendrix - Smash Hits (0889853030811) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2920 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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