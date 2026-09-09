Jimi Hendrix - Electric Ladyland (0888751345119) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
ELECTRIC LADYLAND
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб.
В наличии
Код товара: 165666
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4 630 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751345119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
ELECTRIC LADYLAND
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
...And The Gods Made Love, Have You Ever Been (To Electric Ladyland), Cross Town Traffic, Voodoo Chile, Little Miss Strange, Long Hot Summer Night, Come On, Gypsy Eyes, The Burning Of The Midnight Lamp, Rainy Day, Dream Away, 1983... (A Merman I Should Turn To Be), Moon, Turn The Tides... Gently, Gently Away, Still Raining, Still Dreaming, House Burning Down, All Along The Watchtower, Voodoo Child (Slight Return)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jimi Hendrix - Electric Ladyland (0888751345119) виниловая пластинка
Track List
|A1
|...And The Gods Made Love
|A2
|Have You Ever Been (To Electric Ladyland)
|A3
|Cross Town Traffic
|A4
|Voodoo Chile
|B1
|Little Miss Strange
|B2
|Long Hot Summer Night
|B3
|Come On
|B4
|Gypsy Eyes
|B5
|The Burning Of The Midnight Lamp
|C1
|Rainy Day, Dream Away
|C2
|1983... (A Merman I Should Turn To Be)
|C3
|Moon, Turn The Tides... Gently, Gently Away
|D1
|Still Raining, Still Dreaming
|D2
|House Burning Down
|D3
|All Along The Watchtower
|D4
|Voodoo Chile (Slight Return)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Fusion
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751345119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
ELECTRIC LADYLAND
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
...And The Gods Made Love, Have You Ever Been (To Electric Ladyland), Cross Town Traffic, Voodoo Chile, Little Miss Strange, Long Hot Summer Night, Come On, Gypsy Eyes, The Burning Of The Midnight Lamp, Rainy Day, Dream Away, 1983... (A Merman I Should Turn To Be), Moon, Turn The Tides... Gently, Gently Away, Still Raining, Still Dreaming, House Burning Down, All Along The Watchtower, Voodoo Child (Slight Return)
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|...And The Gods Made Love
|A2
|Have You Ever Been (To Electric Ladyland)
|A3
|Cross Town Traffic
|A4
|Voodoo Chile
|B1
|Little Miss Strange
|B2
|Long Hot Summer Night
|B3
|Come On
|B4
|Gypsy Eyes
|B5
|The Burning Of The Midnight Lamp
|C1
|Rainy Day, Dream Away
|C2
|1983... (A Merman I Should Turn To Be)
|C3
|Moon, Turn The Tides... Gently, Gently Away
|D1
|Still Raining, Still Dreaming
|D2
|House Burning Down
|D3
|All Along The Watchtower
|D4
|Voodoo Chile (Slight Return)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Fusion
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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