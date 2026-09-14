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Burzum - Hvis Lyset Tar Oss (0803341230156) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Burzum - Hvis Lyset Tar Oss (0803341230156) виниловая пластинка

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Burzum - Hvis Lyset Tar Oss (0803341230156) виниловая пластинка - фото 1
Burzum - Hvis Lyset Tar Oss (0803341230156) виниловая пластинка - фото 2
Burzum - Hvis Lyset Tar Oss (0803341230156) виниловая пластинка - фото 3
Burzum - Hvis Lyset Tar Oss (0803341230156) виниловая пластинка - фото 4
Burzum - Hvis Lyset Tar Oss (0803341230156) виниловая пластинка - фото 5
Burzum - Hvis Lyset Tar Oss (0803341230156) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Burzum
Альбом (сингл)
Hvis Lyset Tar Oss
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Burzum - Hvis Lyset Tar Oss (0803341230156) виниловая пластинка - фото 1
  • Burzum - Hvis Lyset Tar Oss (0803341230156) виниловая пластинка - фото 2
  • Burzum - Hvis Lyset Tar Oss (0803341230156) виниловая пластинка - фото 3
  • Burzum - Hvis Lyset Tar Oss (0803341230156) виниловая пластинка - фото 4
  • Burzum - Hvis Lyset Tar Oss (0803341230156) виниловая пластинка - фото 5
  • Burzum - Hvis Lyset Tar Oss (0803341230156) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734626
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Характеристики

Бренд
Back On Black
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Back On Black
Barcode
[0803341230156]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Burzum
Альбом (сингл)
Hvis Lyset Tar Oss
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Det Som En Gang Var, Hvis Lyset Tar Oss, Inn I Slottet Fra Droemmen, Tomhet
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Burzum - Hvis Lyset Tar Oss (0803341230156) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Det Som En Gang Var, Hvis Lyset Tar Oss, Inn I Slottet Fra Droemmen, Tomhet

Отзывы о товаре Burzum - Hvis Lyset Tar Oss (0803341230156) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Back On Black
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Back On Black
Barcode
[0803341230156]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Burzum
Альбом (сингл)
Hvis Lyset Tar Oss
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Det Som En Gang Var, Hvis Lyset Tar Oss, Inn I Slottet Fra Droemmen, Tomhet
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Det Som En Gang Var, Hvis Lyset Tar Oss, Inn I Slottet Fra Droemmen, Tomhet
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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