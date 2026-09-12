Иоганн Себастьян Бах - Скрипичные концерты (4657792369004) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Иоганн Себастьян Бах
Альбом (сингл)
Скрипичные концерты
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 697716
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Landy Star Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
45800511523
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Иоганн Себастьян Бах
Альбом (сингл)
Скрипичные концерты
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Violin Concerto In A Minor, BWV 1041. I: [Allegro], II: Andante, III: Allegro Assai, Violin Concerto In E, BWV 1042. I: Allegro, II: Adagio, III: Allegro Assai, Concerto In D Minor For Two Violins, BWV 1043. I. Vivace, II. Largo Ma Non Tanto, III. Allegro
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
30х30х1
Вес, г.
200
Описание товара Иоганн Себастьян Бах - Скрипичные концерты (4657792369004) виниловая пластинка
Иоганн Себастьян Бах - Скрипичные концерты (4657792369004) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитBilly Joel - Greatest Hits Volume I & II (0198029187915) винилов...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитAlice In Chains - Alice In Chains (coloured) (0198028486910) вин...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитRobbie Williams - Britpop (coloured) (0198029741810) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитA Tribe Called Quest - Midnight Marauders (coloured) (0198029188...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитThe Weeknd - Hurry Up Tomorrow (0602465994759) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитTom Odell - A Wonderful Life (0198704451652) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитGriff - Live From Alexandra Palace (EP) (coloured) (502173241706...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитZaz - Sains & Saufs (3700187689759) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитPet Shop Boys - Disco 5 (5021732854179) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитFaces - A Nod Is As Good As A Wink... To A Blind Horse (60349781...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитMadonna - Confessions II (coloured) (0093624822448) виниловая пл...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитFoster The People - Paradise State Of Mind (coloured) (007567860...
Бренд
Landy Star Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
45800511523
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Иоганн Себастьян Бах
Альбом (сингл)
Скрипичные концерты
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Violin Concerto In A Minor, BWV 1041. I: [Allegro], II: Andante, III: Allegro Assai, Violin Concerto In E, BWV 1042. I: Allegro, II: Adagio, III: Allegro Assai, Concerto In D Minor For Two Violins, BWV 1043. I. Vivace, II. Largo Ma Non Tanto, III. Allegro
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Иоганн Себастьян Бах - Скрипичные концерты (4657792369004) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Иоганн Себастьян Бах - Скрипичные концерты (4657792369004) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Иоганн Себастьян Бах - Скрипичные концерты (4657792369004) виниловая пластинка