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Robbie Williams - Britpop (coloured) (0198029741810) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Robbie Williams - Britpop (coloured) (0198029741810) виниловая пластинка

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Robbie Williams - Britpop (coloured) (0198029741810) виниловая пластинка - фото 1
Robbie Williams - Britpop (coloured) (0198029741810) виниловая пластинка - фото 2
Robbie Williams - Britpop (coloured) (0198029741810) виниловая пластинка - фото 3
Robbie Williams - Britpop (coloured) (0198029741810) виниловая пластинка - фото 4
Robbie Williams - Britpop (coloured) (0198029741810) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Robbie Williams
Альбом (сингл)
Britpop
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Robbie Williams - Britpop (coloured) (0198029741810) виниловая пластинка - фото 1
  • Robbie Williams - Britpop (coloured) (0198029741810) виниловая пластинка - фото 2
  • Robbie Williams - Britpop (coloured) (0198029741810) виниловая пластинка - фото 3
  • Robbie Williams - Britpop (coloured) (0198029741810) виниловая пластинка - фото 4
  • Robbie Williams - Britpop (coloured) (0198029741810) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730297
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Robbie Williams - Britpop (coloured) (0198029741810) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029741810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Robbie Williams
Альбом (сингл)
Britpop
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Rocket, Spies, Pretty Face, Bite Your Tongue, Cocky, All My Life, Human, Morrissey, You, It's OK Until The Drugs Stop Working, Pocket Rocket
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Robbie Williams - Britpop (coloured) (0198029741810) виниловая пластинка

Britpop — предстоящий тринадцатый студийный альбом британского певца Робби Уильямса и его первый студийный альбом после альбома "The Christmas Present" 2019 года. После саундтрека к фильму 2024 года и праздничного альбома 2019 года «The Christmas Present», новый альбом Робби Уильямса «Britpop» стал его первым полноформатным студийным альбомом за шесть лет. Альбом знаменует собой яркое возвращение к форме, вдохновлённой золотым веком британской музыки 90-х. Робби поставил перед собой цель создать альбом, который он действительно хотел написать после ухода из Take That в 1995 году. В то время поп-звёздам той эпохи предоставлялось не так много творческой свободы, но «Britpop» — это звучание Робби 90-х, каким он сам хотел звучать, но сформированное десятилетиями опыта, накопленного с тех пор. Энергичный, пропитанный роком сингл «Rocket» записан при участии легендарного гитариста Тони Айомми из Black Sabbath.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Robbie Williams - Britpop (coloured) (0198029741810) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029741810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Robbie Williams
Альбом (сингл)
Britpop
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Rocket, Spies, Pretty Face, Bite Your Tongue, Cocky, All My Life, Human, Morrissey, You, It's OK Until The Drugs Stop Working, Pocket Rocket
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Britpop — предстоящий тринадцатый студийный альбом британского певца Робби Уильямса и его первый студийный альбом после альбома "The Christmas Present" 2019 года. После саундтрека к фильму 2024 года и праздничного альбома 2019 года «The Christmas Present», новый альбом Робби Уильямса «Britpop» стал его первым полноформатным студийным альбомом за шесть лет. Альбом знаменует собой яркое возвращение к форме, вдохновлённой золотым веком британской музыки 90-х. Робби поставил перед собой цель создать альбом, который он действительно хотел написать после ухода из Take That в 1995 году. В то время поп-звёздам той эпохи предоставлялось не так много творческой свободы, но «Britpop» — это звучание Робби 90-х, каким он сам хотел звучать, но сформированное десятилетиями опыта, накопленного с тех пор. Энергичный, пропитанный роком сингл «Rocket» записан при участии легендарного гитариста Тони Айомми из Black Sabbath.


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Robbie Williams - Britpop (coloured) (0198029741810) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4030 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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