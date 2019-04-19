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Cage The Elephant - Social Cues (0190759279212) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cage The Elephant - Social Cues (0190759279212) виниловая пластинка

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Cage The Elephant - Social Cues (0190759279212) виниловая пластинка - фото 1
Cage The Elephant - Social Cues (0190759279212) виниловая пластинка - фото 2
Cage The Elephant - Social Cues (0190759279212) виниловая пластинка - фото 3
Cage The Elephant - Social Cues (0190759279212) виниловая пластинка - фото 4
Cage The Elephant - Social Cues (0190759279212) виниловая пластинка - фото 5
Cage The Elephant - Social Cues (0190759279212) виниловая пластинка - фото 6
Cage The Elephant - Social Cues (0190759279212) виниловая пластинка - фото 7
Cage The Elephant - Social Cues (0190759279212) виниловая пластинка - фото 8
Cage The Elephant - Social Cues (0190759279212) виниловая пластинка - фото 9
Cage The Elephant - Social Cues (0190759279212) виниловая пластинка - фото 10
Cage The Elephant - Social Cues (0190759279212) виниловая пластинка - фото 11
Cage The Elephant - Social Cues (0190759279212) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.04.2019
Исполнитель
Cage The Elephant
Альбом (сингл)
SOCIAL CUES
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cage The Elephant - Social Cues (0190759279212) виниловая пластинка - фото 1
  • Cage The Elephant - Social Cues (0190759279212) виниловая пластинка - фото 2
  • Cage The Elephant - Social Cues (0190759279212) виниловая пластинка - фото 3
  • Cage The Elephant - Social Cues (0190759279212) виниловая пластинка - фото 4
  • Cage The Elephant - Social Cues (0190759279212) виниловая пластинка - фото 5
  • Cage The Elephant - Social Cues (0190759279212) виниловая пластинка - фото 6
  • Cage The Elephant - Social Cues (0190759279212) виниловая пластинка - фото 7
  • Cage The Elephant - Social Cues (0190759279212) виниловая пластинка - фото 8
  • Cage The Elephant - Social Cues (0190759279212) виниловая пластинка - фото 9
  • Cage The Elephant - Social Cues (0190759279212) виниловая пластинка - фото 10
  • Cage The Elephant - Social Cues (0190759279212) виниловая пластинка - фото 11
  • Cage The Elephant - Social Cues (0190759279212) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 387395
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.91E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.04.2019
Исполнитель
Cage The Elephant
Альбом (сингл)
SOCIAL CUES
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cage The Elephant - Social Cues (0190759279212) виниловая пластинка

Track List

A1Broken Boy
A2Social Cues
A3Black Madonna
A4Night Running
A5Skin And Bones
A6Ready To Let Go
A7House Of Glass
B1Love's The Only Way
B2The War Is Over
B3Dance Dance
B4What I'm Becoming
B5Tokyo Smoke
B6Goodbye

Отзывы о товаре Cage The Elephant - Social Cues (0190759279212) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.91E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.04.2019
Исполнитель
Cage The Elephant
Альбом (сингл)
SOCIAL CUES
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Постер в комплекте
нет
Описание

Track List

A1Broken Boy
A2Social Cues
A3Black Madonna
A4Night Running
A5Skin And Bones
A6Ready To Let Go
A7House Of Glass
B1Love's The Only Way
B2The War Is Over
B3Dance Dance
B4What I'm Becoming
B5Tokyo Smoke
B6Goodbye
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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