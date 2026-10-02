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Cage The Elephant - Unpeeled (0889854281915) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cage The Elephant - Unpeeled (0889854281915) виниловая пластинка

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Cage The Elephant - Unpeeled (0889854281915) виниловая пластинка - фото 1
Cage The Elephant - Unpeeled (0889854281915) виниловая пластинка - фото 2
Cage The Elephant - Unpeeled (0889854281915) виниловая пластинка - фото 3
Cage The Elephant - Unpeeled (0889854281915) виниловая пластинка - фото 4
Cage The Elephant - Unpeeled (0889854281915) виниловая пластинка - фото 5
Cage The Elephant - Unpeeled (0889854281915) виниловая пластинка - фото 6
Cage The Elephant - Unpeeled (0889854281915) виниловая пластинка - фото 7
Cage The Elephant - Unpeeled (0889854281915) виниловая пластинка - фото 8
Cage The Elephant - Unpeeled (0889854281915) виниловая пластинка - фото 9
Cage The Elephant - Unpeeled (0889854281915) виниловая пластинка - фото 10
Cage The Elephant - Unpeeled (0889854281915) виниловая пластинка - фото 11
Cage The Elephant - Unpeeled (0889854281915) виниловая пластинка - фото 12
Cage The Elephant - Unpeeled (0889854281915) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Cage The Elephant
Альбом (сингл)
UNPEELED
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cage The Elephant - Unpeeled (0889854281915) виниловая пластинка - фото 1
  • Cage The Elephant - Unpeeled (0889854281915) виниловая пластинка - фото 2
  • Cage The Elephant - Unpeeled (0889854281915) виниловая пластинка - фото 3
  • Cage The Elephant - Unpeeled (0889854281915) виниловая пластинка - фото 4
  • Cage The Elephant - Unpeeled (0889854281915) виниловая пластинка - фото 5
  • Cage The Elephant - Unpeeled (0889854281915) виниловая пластинка - фото 6
  • Cage The Elephant - Unpeeled (0889854281915) виниловая пластинка - фото 7
  • Cage The Elephant - Unpeeled (0889854281915) виниловая пластинка - фото 8
  • Cage The Elephant - Unpeeled (0889854281915) виниловая пластинка - фото 9
  • Cage The Elephant - Unpeeled (0889854281915) виниловая пластинка - фото 10
  • Cage The Elephant - Unpeeled (0889854281915) виниловая пластинка - фото 11
  • Cage The Elephant - Unpeeled (0889854281915) виниловая пластинка - фото 12
  • Cage The Elephant - Unpeeled (0889854281915) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 151477
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Cage The Elephant - Unpeeled (0889854281915) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Cage The Elephant
filter_none Товар входит в коллекцию Cage The Elephant

Коллекция Cage The Elephant


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854281915]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Cage The Elephant
Альбом (сингл)
UNPEELED
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Cry Baby, Whole Wide World, Sweetie Little Jean, Spiderhead, Take It Or Leave It, Too Late to Say Goodbye, Punchin' Bag, Shake Me Down, Telescope, Instant Crush, Trouble, Ain't No Rest for the Wicked, Rubber Ball, Aberdeen, Golden Brown, Cold Cold Cold, How Are You True, Come a Little Closer, Back Against the Wall, Cigarette Daydreams, Right Before My Eyes
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cage The Elephant - Unpeeled (0889854281915) виниловая пластинка

Track List

A1Cry Baby
A2Whole Wide World
A3Sweetie Little Jean
A4Spiderhead
A5Take It or Leave It
B1Too Late To Say Goodbye
B2Punchin' Bag
B3Shake Me Down
B4Telescope
B5Instant Crush
C1Trouble
C2Ain't No Rest for the Wicked
C3Rubber Ball
C4Aberdeen
C5Golden Brown
C6Cold Cold Cold
D1How Are You True
D2Come a Little Closer
D3Back Against the Wall
D4Cigarette Daydreams
D5Right Before My Eyes

Отзывы о товаре Cage The Elephant - Unpeeled (0889854281915) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854281915]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Cage The Elephant
Альбом (сингл)
UNPEELED
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Cry Baby, Whole Wide World, Sweetie Little Jean, Spiderhead, Take It Or Leave It, Too Late to Say Goodbye, Punchin' Bag, Shake Me Down, Telescope, Instant Crush, Trouble, Ain't No Rest for the Wicked, Rubber Ball, Aberdeen, Golden Brown, Cold Cold Cold, How Are You True, Come a Little Closer, Back Against the Wall, Cigarette Daydreams, Right Before My Eyes
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Cry Baby
A2Whole Wide World
A3Sweetie Little Jean
A4Spiderhead
A5Take It or Leave It
B1Too Late To Say Goodbye
B2Punchin' Bag
B3Shake Me Down
B4Telescope
B5Instant Crush
C1Trouble
C2Ain't No Rest for the Wicked
C3Rubber Ball
C4Aberdeen
C5Golden Brown
C6Cold Cold Cold
D1How Are You True
D2Come a Little Closer
D3Back Against the Wall
D4Cigarette Daydreams
D5Right Before My Eyes
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cage The Elephant - Unpeeled (0889854281915) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4780 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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