Cage The Elephant - Unpeeled (0889854281915) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Cage The Elephant
Альбом (сингл)
UNPEELED
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб.
В наличии
Код товара: 151477
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4 780 руб.
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Коллекция Cage The Elephant
Коллекция Cage The Elephant
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854281915]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Cage The Elephant
Альбом (сингл)
UNPEELED
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Cry Baby, Whole Wide World, Sweetie Little Jean, Spiderhead, Take It Or Leave It, Too Late to Say Goodbye, Punchin' Bag, Shake Me Down, Telescope, Instant Crush, Trouble, Ain't No Rest for the Wicked, Rubber Ball, Aberdeen, Golden Brown, Cold Cold Cold, How Are You True, Come a Little Closer, Back Against the Wall, Cigarette Daydreams, Right Before My Eyes
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Cage The Elephant - Unpeeled (0889854281915) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Cry Baby
|A2
|Whole Wide World
|A3
|Sweetie Little Jean
|A4
|Spiderhead
|A5
|Take It or Leave It
|B1
|Too Late To Say Goodbye
|B2
|Punchin' Bag
|B3
|Shake Me Down
|B4
|Telescope
|B5
|Instant Crush
|C1
|Trouble
|C2
|Ain't No Rest for the Wicked
|C3
|Rubber Ball
|C4
|Aberdeen
|C5
|Golden Brown
|C6
|Cold Cold Cold
|D1
|How Are You True
|D2
|Come a Little Closer
|D3
|Back Against the Wall
|D4
|Cigarette Daydreams
|D5
|Right Before My Eyes
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854281915]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Cage The Elephant
Альбом (сингл)
UNPEELED
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Cry Baby, Whole Wide World, Sweetie Little Jean, Spiderhead, Take It Or Leave It, Too Late to Say Goodbye, Punchin' Bag, Shake Me Down, Telescope, Instant Crush, Trouble, Ain't No Rest for the Wicked, Rubber Ball, Aberdeen, Golden Brown, Cold Cold Cold, How Are You True, Come a Little Closer, Back Against the Wall, Cigarette Daydreams, Right Before My Eyes
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Cry Baby
|A2
|Whole Wide World
|A3
|Sweetie Little Jean
|A4
|Spiderhead
|A5
|Take It or Leave It
|B1
|Too Late To Say Goodbye
|B2
|Punchin' Bag
|B3
|Shake Me Down
|B4
|Telescope
|B5
|Instant Crush
|C1
|Trouble
|C2
|Ain't No Rest for the Wicked
|C3
|Rubber Ball
|C4
|Aberdeen
|C5
|Golden Brown
|C6
|Cold Cold Cold
|D1
|How Are You True
|D2
|Come a Little Closer
|D3
|Back Against the Wall
|D4
|Cigarette Daydreams
|D5
|Right Before My Eyes
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Cage The Elephant - Unpeeled (0889854281915) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4780 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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