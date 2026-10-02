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Rod Stewart - You're In My Heart (0603497849642) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Rod Stewart - You're In My Heart (0603497849642) виниловая пластинка

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Rod Stewart - You&#039;re In My Heart (0603497849642) виниловая пластинка - фото 1
Rod Stewart - You&#039;re In My Heart (0603497849642) виниловая пластинка - фото 2
Rod Stewart - You&#039;re In My Heart (0603497849642) виниловая пластинка - фото 3
Rod Stewart - You&#039;re In My Heart (0603497849642) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Rod Stewart
Альбом (сингл)
You'Re In My Heart: Rod Stewart With The Royal Philharmonic Orchestra
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rod Stewart - You&#039;re In My Heart (0603497849642) виниловая пластинка - фото 1
  • Rod Stewart - You&#039;re In My Heart (0603497849642) виниловая пластинка - фото 2
  • Rod Stewart - You&#039;re In My Heart (0603497849642) виниловая пластинка - фото 3
  • Rod Stewart - You&#039;re In My Heart (0603497849642) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 388169
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Rod Stewart - You're In My Heart (0603497849642) виниловая пластинка
4 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция STEWART, ROD
filter_none Товар входит в коллекцию STEWART, ROD

Коллекция STEWART, ROD


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497849642]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Rod Stewart
Альбом (сингл)
You'Re In My Heart: Rod Stewart With The Royal Philharmonic Orchestra
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Maggie May, It Takes Two (with Robbie Williams), Sailing, Reason To Believe, Handbags and Gladrags, Tonight’s The Night (Gonna Be Alright), I Don’t Want To Talk About It, The First Cut Is The Deepest, You’re In My Heart (The Final Acclaim), I Was Only Joking, Young Turks, Forever Young, Rhythm Of My Heart, Have I Told You Lately, Stop Loving Her Today
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rod Stewart - You're In My Heart (0603497849642) виниловая пластинка

Track List

A1Maggie May
A2Reason To Believe
A3Handbags And Gladrags
B1Sailing
B2Tonight’s The Night (Gonna Be Alright)
B3I Don’t Want To Talk About It
B4The First Cut Is The Deepest
C1You’re In My Heart (The Final Acclaim)
C2I Was Only Joking
C3Young Turks
C4Forever Young
D1It Takes Two
D2Rhythm Of My Heart
D3Have I Told You Lately
D4Stop Loving Her Today



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Rod Stewart - You're In My Heart (0603497849642) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497849642]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Rod Stewart
Альбом (сингл)
You'Re In My Heart: Rod Stewart With The Royal Philharmonic Orchestra
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Maggie May, It Takes Two (with Robbie Williams), Sailing, Reason To Believe, Handbags and Gladrags, Tonight’s The Night (Gonna Be Alright), I Don’t Want To Talk About It, The First Cut Is The Deepest, You’re In My Heart (The Final Acclaim), I Was Only Joking, Young Turks, Forever Young, Rhythm Of My Heart, Have I Told You Lately, Stop Loving Her Today
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Maggie May
A2Reason To Believe
A3Handbags And Gladrags
B1Sailing
B2Tonight’s The Night (Gonna Be Alright)
B3I Don’t Want To Talk About It
B4The First Cut Is The Deepest
C1You’re In My Heart (The Final Acclaim)
C2I Was Only Joking
C3Young Turks
C4Forever Young
D1It Takes Two
D2Rhythm Of My Heart
D3Have I Told You Lately
D4Stop Loving Her Today


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rod Stewart - You're In My Heart (0603497849642) виниловая пластинка – стоимость товара 4890 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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