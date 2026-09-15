Dusty Springfield - See All Her Faces (0602445251964) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб.
В наличии
Код товара: 665650
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 740 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Dusty Springfield - See All Her Faces (0602445251964) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Mixed Up Girl, Crumbs Off The Table, Let Me Down Easy, Come For A Dream, What The Guys Do, I Start Counting, Yesterday When I Was Young, Girls It Aint Easy, What Good Is I Love Youx, Willie &amp;amp;amp;amp;amp; Laura Mae Jones, Someone Who Cares, Nothing Is Forever, See All Her Faces, That Old Sweet Roll (Hi-De-Ho), Haunted, Have A Good Life Baby, What Are You Doing The Rest Of Your Lifex, Go My Love, A Song For You, Wasnt Born To Follow, Sweet Inspiration, O-O-H Child, Goodbye
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитPaul McCartney - McCartney II (0602557567571) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитDepeche Mode - Speak & Spell (0889853299911) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитBritney Spears - Britney (coloured) (0196587791414) виниловая пл...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитKylie Minogue - Impossible Princess (Violet Marbled) (4050538816...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитАлексей Рыбников - Юнона и Авось (полная версия) (4640004135382)...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитАрия - Армагеддон (4680068802998) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитАрия - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая ...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитАрия - Крещение Огнем. Перезагрузка (2Lp) (4680068801991) винило...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитДмц - Черёмуха (White Vinyl) (4610297806764) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитГудтаймс - Пиковый Кайф (4610297808805) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитЛяпис Трубецкой - Золотые Яйца (Red Vinyl) (4610297808973R) вини...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитDrezden - Эдельвейс (Red Vinyl) (4630065135384R) виниловая пласт...
Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Mixed Up Girl, Crumbs Off The Table, Let Me Down Easy, Come For A Dream, What The Guys Do, I Start Counting, Yesterday When I Was Young, Girls It Aint Easy, What Good Is I Love Youx, Willie &amp;amp;amp;amp;amp; Laura Mae Jones, Someone Who Cares, Nothing Is Forever, See All Her Faces, That Old Sweet Roll (Hi-De-Ho), Haunted, Have A Good Life Baby, What Are You Doing The Rest Of Your Lifex, Go My Love, A Song For You, Wasnt Born To Follow, Sweet Inspiration, O-O-H Child, Goodbye
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Dusty Springfield - See All Her Faces (0602445251964) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4740 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Dusty Springfield - See All Her Faces (0602445251964) виниловая пластинка