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Jean-Luc Ponty - The Atacama Experience (4029759193753) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jean-Luc Ponty - The Atacama Experience (4029759193753) виниловая пластинка

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Jean-Luc Ponty - The Atacama Experience (4029759193753) виниловая пластинка - фото 1
Jean-Luc Ponty - The Atacama Experience (4029759193753) виниловая пластинка - фото 2
Jean-Luc Ponty - The Atacama Experience (4029759193753) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jean-Luc Ponty
Альбом (сингл)
The Atacama Experience
Жанр
Fusion
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jean-Luc Ponty - The Atacama Experience (4029759193753) виниловая пластинка - фото 1
  • Jean-Luc Ponty - The Atacama Experience (4029759193753) виниловая пластинка - фото 2
  • Jean-Luc Ponty - The Atacama Experience (4029759193753) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727035
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Jean-Luc Ponty - The Atacama Experience (4029759193753) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MPS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MPS
Barcode
[4029759193753]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jean-Luc Ponty
Альбом (сингл)
The Atacama Experience
Жанр
Fusion
Трек-лист
Intro, Parisian thoroughfare, Premonition, Point of no return, Back in the 60s, Without regrets, Celtic steps, Desert crossing, Last memories of her, The Atacama experience, On my way to Bombay, Still in love, Euphoria, To and fro
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jean-Luc Ponty - The Atacama Experience (4029759193753) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Intro, Parisian thoroughfare, Premonition, Point of no return, Back in the 60s, Without regrets, Celtic steps, Desert crossing, Last memories of her, The Atacama experience, On my way to Bombay, Still in love, Euphoria, To and fro

Отзывы о товаре Jean-Luc Ponty - The Atacama Experience (4029759193753) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MPS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MPS
Barcode
[4029759193753]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jean-Luc Ponty
Альбом (сингл)
The Atacama Experience
Жанр
Fusion
Трек-лист
Intro, Parisian thoroughfare, Premonition, Point of no return, Back in the 60s, Without regrets, Celtic steps, Desert crossing, Last memories of her, The Atacama experience, On my way to Bombay, Still in love, Euphoria, To and fro
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Intro, Parisian thoroughfare, Premonition, Point of no return, Back in the 60s, Without regrets, Celtic steps, Desert crossing, Last memories of her, The Atacama experience, On my way to Bombay, Still in love, Euphoria, To and fro
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jean-Luc Ponty - The Atacama Experience (4029759193753) виниловая пластинка - стоимость товара 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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