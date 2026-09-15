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Borknagar - Borknagar (0194399135815) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Borknagar - Borknagar (0194399135815) виниловая пластинка

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Borknagar - Borknagar (0194399135815) виниловая пластинка - фото 1
Borknagar - Borknagar (0194399135815) виниловая пластинка - фото 2
Borknagar - Borknagar (0194399135815) виниловая пластинка - фото 3
Borknagar - Borknagar (0194399135815) виниловая пластинка - фото 4
Borknagar - Borknagar (0194399135815) виниловая пластинка - фото 5
Borknagar - Borknagar (0194399135815) виниловая пластинка - фото 6
Borknagar - Borknagar (0194399135815) виниловая пластинка - фото 7
Borknagar - Borknagar (0194399135815) виниловая пластинка - фото 8
Borknagar - Borknagar (0194399135815) виниловая пластинка - фото 9
Borknagar - Borknagar (0194399135815) виниловая пластинка - фото 10
Borknagar - Borknagar (0194399135815) виниловая пластинка - фото 11
Borknagar - Borknagar (0194399135815) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1996
Исполнитель
Borknagar
Альбом (сингл)
Borknagar
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Borknagar - Borknagar (0194399135815) виниловая пластинка - фото 1
  • Borknagar - Borknagar (0194399135815) виниловая пластинка - фото 2
  • Borknagar - Borknagar (0194399135815) виниловая пластинка - фото 3
  • Borknagar - Borknagar (0194399135815) виниловая пластинка - фото 4
  • Borknagar - Borknagar (0194399135815) виниловая пластинка - фото 5
  • Borknagar - Borknagar (0194399135815) виниловая пластинка - фото 6
  • Borknagar - Borknagar (0194399135815) виниловая пластинка - фото 7
  • Borknagar - Borknagar (0194399135815) виниловая пластинка - фото 8
  • Borknagar - Borknagar (0194399135815) виниловая пластинка - фото 9
  • Borknagar - Borknagar (0194399135815) виниловая пластинка - фото 10
  • Borknagar - Borknagar (0194399135815) виниловая пластинка - фото 11
  • Borknagar - Borknagar (0194399135815) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 380 руб. 
Начислим 159 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647091
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Borknagar - Borknagar (0194399135815) виниловая пластинка
4 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194399135815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1996
Исполнитель
Borknagar
Альбом (сингл)
Borknagar
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Vintervredets Sjelesagn, Tanker Mot Tind - Kvelding, Svartskogs Gilde, Ved Steingard, Krigsstev, Dauden, Grimskalle Trell, Nord Naagauk, Fandens Allheim, Tanker Mot Tind - Gryning, Vintervredets Sjelesagn, Svartskogs Gilde, Krigsstev, Dauden, Grimskalle Trell, Fandens Allheim, Ved Steingard, Nord Naagauk
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Borknagar - Borknagar (0194399135815) виниловая пластинка

Юбилейное и расширенное переиздание дебютного одноименного альбома викинг/блэк-метал-группа из Норвегии Borknagar.. Норвежские авангардные новаторы в области блэк-метала BORKNAGAR празднуют 25-летие своего одноименного дебютного альбома. Еще в 1996 году на «Borknagar» гениальный гитарист Эйстейн Брюн объединил свои усилия с музыкантами-единомышленниками из Enslaved, Gorgoroth, Arcturus, Immortal и Ulver с целью преодолеть границы того, что тогда считалось «традиционным» блэк-металом. Это юбилейное переиздание «Borknagar» 2021 года увидит свет на 2CD в лимитированном диджипаке и на двойном 180-граммовом черном виниле в гейтфолде, с тщательным ремастером 10 альбомных песен, переработкой оригинальной обложки, диском, полным ранее не выпускавшемся бонусным материалом, эксклюзивными фотографиями и подробными заметками, что делает его окончательной версией новаторской классики норвежского металла!



Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock

Отзывы о товаре Borknagar - Borknagar (0194399135815) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194399135815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1996
Исполнитель
Borknagar
Альбом (сингл)
Borknagar
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Vintervredets Sjelesagn, Tanker Mot Tind - Kvelding, Svartskogs Gilde, Ved Steingard, Krigsstev, Dauden, Grimskalle Trell, Nord Naagauk, Fandens Allheim, Tanker Mot Tind - Gryning, Vintervredets Sjelesagn, Svartskogs Gilde, Krigsstev, Dauden, Grimskalle Trell, Fandens Allheim, Ved Steingard, Nord Naagauk
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Юбилейное и расширенное переиздание дебютного одноименного альбома викинг/блэк-метал-группа из Норвегии Borknagar.. Норвежские авангардные новаторы в области блэк-метала BORKNAGAR празднуют 25-летие своего одноименного дебютного альбома. Еще в 1996 году на «Borknagar» гениальный гитарист Эйстейн Брюн объединил свои усилия с музыкантами-единомышленниками из Enslaved, Gorgoroth, Arcturus, Immortal и Ulver с целью преодолеть границы того, что тогда считалось «традиционным» блэк-металом. Это юбилейное переиздание «Borknagar» 2021 года увидит свет на 2CD в лимитированном диджипаке и на двойном 180-граммовом черном виниле в гейтфолде, с тщательным ремастером 10 альбомных песен, переработкой оригинальной обложки, диском, полным ранее не выпускавшемся бонусным материалом, эксклюзивными фотографиями и подробными заметками, что делает его окончательной версией новаторской классики норвежского металла!


Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Borknagar - Borknagar (0194399135815) виниловая пластинка - по цене 4380 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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