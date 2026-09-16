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Carla Bruni - Quelqu'Un M'a Dit (0602445175475) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Carla Bruni - Quelqu'Un M'a Dit (0602445175475) виниловая пластинка

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Carla Bruni - Quelqu&#039;Un M&#039;a Dit (0602445175475) виниловая пластинка - фото 1
Carla Bruni - Quelqu&#039;Un M&#039;a Dit (0602445175475) виниловая пластинка - фото 2
Carla Bruni - Quelqu&#039;Un M&#039;a Dit (0602445175475) виниловая пластинка - фото 3
Carla Bruni - Quelqu&#039;Un M&#039;a Dit (0602445175475) виниловая пластинка - фото 4
Carla Bruni - Quelqu&#039;Un M&#039;a Dit (0602445175475) виниловая пластинка - фото 5
Carla Bruni - Quelqu&#039;Un M&#039;a Dit (0602445175475) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Carla Bruni
Альбом (сингл)
Quelqu'Un M'a Dit
Жанр
Шансон
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Carla Bruni - Quelqu&#039;Un M&#039;a Dit (0602445175475) виниловая пластинка - фото 1
  • Carla Bruni - Quelqu&#039;Un M&#039;a Dit (0602445175475) виниловая пластинка - фото 2
  • Carla Bruni - Quelqu&#039;Un M&#039;a Dit (0602445175475) виниловая пластинка - фото 3
  • Carla Bruni - Quelqu&#039;Un M&#039;a Dit (0602445175475) виниловая пластинка - фото 4
  • Carla Bruni - Quelqu&#039;Un M&#039;a Dit (0602445175475) виниловая пластинка - фото 5
  • Carla Bruni - Quelqu&#039;Un M&#039;a Dit (0602445175475) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 260 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727057
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Carla Bruni - Quelqu'Un M'a Dit (0602445175475) виниловая пластинка
4 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602445175475]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Carla Bruni
Альбом (сингл)
Quelqu'Un M'a Dit
Жанр
Шансон
Трек-лист
Quelqu'un M'a Dit, Raphael, Tout Le Monde, La Noyee, Le Toi Du Moi, Le Ciel Dans Une Chambre, J'en Connais, Le Plus Beau Du Quartier, Chanson Triste, L'excessive, L'amour, La Derniere Minute
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Carla Bruni - Quelqu'Un M'a Dit (0602445175475) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Quelqu'un M'a Dit, Raphael, Tout Le Monde, La Noyee, Le Toi Du Moi, Le Ciel Dans Une Chambre, J'en Connais, Le Plus Beau Du Quartier, Chanson Triste, L'excessive, L'amour, La Derniere Minute



Теги товара: Шансон

Отзывы о товаре Carla Bruni - Quelqu'Un M'a Dit (0602445175475) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602445175475]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Carla Bruni
Альбом (сингл)
Quelqu'Un M'a Dit
Жанр
Шансон
Трек-лист
Quelqu'un M'a Dit, Raphael, Tout Le Monde, La Noyee, Le Toi Du Moi, Le Ciel Dans Une Chambre, J'en Connais, Le Plus Beau Du Quartier, Chanson Triste, L'excessive, L'amour, La Derniere Minute
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Quelqu'un M'a Dit, Raphael, Tout Le Monde, La Noyee, Le Toi Du Moi, Le Ciel Dans Une Chambre, J'en Connais, Le Plus Beau Du Quartier, Chanson Triste, L'excessive, L'amour, La Derniere Minute


Теги товара: Шансон
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Carla Bruni - Quelqu'Un M'a Dit (0602445175475) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4260 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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