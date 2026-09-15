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Kings Of Leon - Can We Please Have Fun (0602465232509) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kings Of Leon - Can We Please Have Fun (0602465232509) виниловая пластинка

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Kings Of Leon - Can We Please Have Fun (0602465232509) виниловая пластинка - фото 1
Kings Of Leon - Can We Please Have Fun (0602465232509) виниловая пластинка - фото 2
Kings Of Leon - Can We Please Have Fun (0602465232509) виниловая пластинка - фото 3
Kings Of Leon - Can We Please Have Fun (0602465232509) виниловая пластинка - фото 4
Kings Of Leon - Can We Please Have Fun (0602465232509) виниловая пластинка - фото 5
Kings Of Leon - Can We Please Have Fun (0602465232509) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kings Of Leon
Альбом (сингл)
Can We Please Have Fun
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kings Of Leon - Can We Please Have Fun (0602465232509) виниловая пластинка - фото 1
  • Kings Of Leon - Can We Please Have Fun (0602465232509) виниловая пластинка - фото 2
  • Kings Of Leon - Can We Please Have Fun (0602465232509) виниловая пластинка - фото 3
  • Kings Of Leon - Can We Please Have Fun (0602465232509) виниловая пластинка - фото 4
  • Kings Of Leon - Can We Please Have Fun (0602465232509) виниловая пластинка - фото 5
  • Kings Of Leon - Can We Please Have Fun (0602465232509) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667263
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Kings Of Leon - Can We Please Have Fun (0602465232509) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Capitol Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0602465232509]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kings Of Leon
Альбом (сингл)
Can We Please Have Fun
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Трек-лист
Ballerina Radio, Rainbow Ball, Nowhere To Run, Mustang, Actual Daydream, Split Screen, Don’t Stop The Bleeding, Nothing To Do, M Television, Hesitation Gen, Ease Me On, Seen
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kings Of Leon - Can We Please Have Fun (0602465232509) виниловая пластинка

Группа Kings Of Leon, обладательница нескольких платиновых наград и премий Грэмми, выпускает девятый студийный альбом Can We Please Have Fun и объявляет о мировом турне. Издание на виниле.. Первый альбом группы за три года, записанный в студии Dark Horse в Нэшвилле, представляет новую сторону Kings of Leon. Группа возвращается к своим суровым корням, одновременно находя новые подходы. Это звучание группы, объединенной взглядами и целью, альбом, который, по словам группы, они всегда хотели выпустить.

Отзывы о товаре Kings Of Leon - Can We Please Have Fun (0602465232509) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Capitol Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0602465232509]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kings Of Leon
Альбом (сингл)
Can We Please Have Fun
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Трек-лист
Ballerina Radio, Rainbow Ball, Nowhere To Run, Mustang, Actual Daydream, Split Screen, Don’t Stop The Bleeding, Nothing To Do, M Television, Hesitation Gen, Ease Me On, Seen
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Группа Kings Of Leon, обладательница нескольких платиновых наград и премий Грэмми, выпускает девятый студийный альбом Can We Please Have Fun и объявляет о мировом турне. Издание на виниле.. Первый альбом группы за три года, записанный в студии Dark Horse в Нэшвилле, представляет новую сторону Kings of Leon. Группа возвращается к своим суровым корням, одновременно находя новые подходы. Это звучание группы, объединенной взглядами и целью, альбом, который, по словам группы, они всегда хотели выпустить.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kings Of Leon - Can We Please Have Fun (0602465232509) виниловая пластинка – стоимость товара 4150 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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