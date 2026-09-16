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The Stone Roses - The Remixes (0198029470819) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Stone Roses - The Remixes (0198029470819) виниловая пластинка

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The Stone Roses - The Remixes (0198029470819) виниловая пластинка - фото 1
The Stone Roses - The Remixes (0198029470819) виниловая пластинка - фото 2
The Stone Roses - The Remixes (0198029470819) виниловая пластинка - фото 3
The Stone Roses - The Remixes (0198029470819) виниловая пластинка - фото 4
The Stone Roses - The Remixes (0198029470819) виниловая пластинка - фото 5
The Stone Roses - The Remixes (0198029470819) виниловая пластинка - фото 6
The Stone Roses - The Remixes (0198029470819) виниловая пластинка - фото 7
The Stone Roses - The Remixes (0198029470819) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Stone Roses
Альбом (сингл)
The Remixes
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Stone Roses - The Remixes (0198029470819) виниловая пластинка - фото 1
  • The Stone Roses - The Remixes (0198029470819) виниловая пластинка - фото 2
  • The Stone Roses - The Remixes (0198029470819) виниловая пластинка - фото 3
  • The Stone Roses - The Remixes (0198029470819) виниловая пластинка - фото 4
  • The Stone Roses - The Remixes (0198029470819) виниловая пластинка - фото 5
  • The Stone Roses - The Remixes (0198029470819) виниловая пластинка - фото 6
  • The Stone Roses - The Remixes (0198029470819) виниловая пластинка - фото 7
  • The Stone Roses - The Remixes (0198029470819) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721990
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Stone Roses - The Remixes (0198029470819) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029470819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Stone Roses
Альбом (сингл)
The Remixes
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Made of Stone (808 State Remix), I Am the Resurrection (Jon Carter Remix), Fools Gold (Grooverider's Mix), One Love (Utah Saint s Mix), I Wanna Be Adored (Bloody Valentine Edit), Fools Gold (Top Won Remix By a Guy Called Gerald), Elephant Stone (Mint Royale Remix), Waterfall (12" Remix By Paul Oakenfold & Steve Osborne), She Bangs the Drums (Elephant Remix), Shoot You Down (The Soul Hooligan Remix), Waterfall (Justin Robertson's Mix), Elizabeth My Dear (Kinobe Remix)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Stone Roses - The Remixes (0198029470819) виниловая пластинка

Альбом «The Remixes», первоначально выпущенный 2000 году, – это звучание самых известных хитов группы The Stone Roses, переосмысленное многими выдающимися именами британской танцевальной музыки того времени, включая таких легенд, как Пол Окенфолд и Стив Осборн, а также манчестерских музыкантов 808 State и A Guy Called Gerald. Издание на виниле. Этот двухдисковый альбом, переиздаваемый к 25-летию, с полностью переработанным оформлением, включая заметки ремиксеров, содержит треки, которые действительно выдержали испытание временем. Как прокомментировал Allmusic.com: «808 State превращает „Made of Stone“ в агрессивный, пронзительный электропоп. Rabbit in the Moon зарабатывают очки просто за то, что… превращают „I Wanna Be Adored“ в медленный эйсид-хаус. Elephant осмеливаются превратить „She Bangs the Drums“ в гулкую, жуткую вокодерную работу».

Отзывы о товаре The Stone Roses - The Remixes (0198029470819) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029470819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Stone Roses
Альбом (сингл)
The Remixes
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Made of Stone (808 State Remix), I Am the Resurrection (Jon Carter Remix), Fools Gold (Grooverider's Mix), One Love (Utah Saint s Mix), I Wanna Be Adored (Bloody Valentine Edit), Fools Gold (Top Won Remix By a Guy Called Gerald), Elephant Stone (Mint Royale Remix), Waterfall (12" Remix By Paul Oakenfold & Steve Osborne), She Bangs the Drums (Elephant Remix), Shoot You Down (The Soul Hooligan Remix), Waterfall (Justin Robertson's Mix), Elizabeth My Dear (Kinobe Remix)
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Альбом «The Remixes», первоначально выпущенный 2000 году, – это звучание самых известных хитов группы The Stone Roses, переосмысленное многими выдающимися именами британской танцевальной музыки того времени, включая таких легенд, как Пол Окенфолд и Стив Осборн, а также манчестерских музыкантов 808 State и A Guy Called Gerald. Издание на виниле. Этот двухдисковый альбом, переиздаваемый к 25-летию, с полностью переработанным оформлением, включая заметки ремиксеров, содержит треки, которые действительно выдержали испытание временем. Как прокомментировал Allmusic.com: «808 State превращает „Made of Stone“ в агрессивный, пронзительный электропоп. Rabbit in the Moon зарабатывают очки просто за то, что… превращают „I Wanna Be Adored“ в медленный эйсид-хаус. Elephant осмеливаются превратить „She Bangs the Drums“ в гулкую, жуткую вокодерную работу».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Stone Roses - The Remixes (0198029470819) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4150 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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