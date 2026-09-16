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Billy Joel - Greatest Hits Volume I & II (0198029187915) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Billy Joel - Greatest Hits Volume I & II (0198029187915) виниловая пластинка

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Billy Joel - Greatest Hits Volume I &amp; II (0198029187915) виниловая пластинка - фото 1
Billy Joel - Greatest Hits Volume I &amp; II (0198029187915) виниловая пластинка - фото 2
Billy Joel - Greatest Hits Volume I &amp; II (0198029187915) виниловая пластинка - фото 3
Billy Joel - Greatest Hits Volume I &amp; II (0198029187915) виниловая пластинка - фото 4
Billy Joel - Greatest Hits Volume I &amp; II (0198029187915) виниловая пластинка - фото 5
Billy Joel - Greatest Hits Volume I &amp; II (0198029187915) виниловая пластинка - фото 6
Billy Joel - Greatest Hits Volume I &amp; II (0198029187915) виниловая пластинка - фото 7
Billy Joel - Greatest Hits Volume I &amp; II (0198029187915) виниловая пластинка - фото 8
Billy Joel - Greatest Hits Volume I &amp; II (0198029187915) виниловая пластинка - фото 9
Billy Joel - Greatest Hits Volume I &amp; II (0198029187915) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Billy Joel
Альбом (сингл)
Greatest Hits Volume I & II
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Billy Joel - Greatest Hits Volume I &amp; II (0198029187915) виниловая пластинка - фото 1
  • Billy Joel - Greatest Hits Volume I &amp; II (0198029187915) виниловая пластинка - фото 2
  • Billy Joel - Greatest Hits Volume I &amp; II (0198029187915) виниловая пластинка - фото 3
  • Billy Joel - Greatest Hits Volume I &amp; II (0198029187915) виниловая пластинка - фото 4
  • Billy Joel - Greatest Hits Volume I &amp; II (0198029187915) виниловая пластинка - фото 5
  • Billy Joel - Greatest Hits Volume I &amp; II (0198029187915) виниловая пластинка - фото 6
  • Billy Joel - Greatest Hits Volume I &amp; II (0198029187915) виниловая пластинка - фото 7
  • Billy Joel - Greatest Hits Volume I &amp; II (0198029187915) виниловая пластинка - фото 8
  • Billy Joel - Greatest Hits Volume I &amp; II (0198029187915) виниловая пластинка - фото 9
  • Billy Joel - Greatest Hits Volume I &amp; II (0198029187915) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717730
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Billy Joel - Greatest Hits Volume I & II (0198029187915) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029187915]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Billy Joel
Альбом (сингл)
Greatest Hits Volume I & II
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Piano Man, Say Goodbye To Hollywood (Live), New York State Of Mind, The Stranger, Just The Way You Are, Movin' Out (Anthony's Song), Only The Good Die Young, She's Always A Woman, My Life, Big Shot, You May Be Right, It's Still Rock And Roll To Me, Don't Ask Me Why, Pressure, Allentown, Goodnight Saigon, Tell Her About It, Uptown Girl, The Longest Time, You're Only Human (Second Wind), The Night Is Still Young
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Billy Joel - Greatest Hits Volume I & II (0198029187915) виниловая пластинка

Первый сборник лучших хитов Билли Джоэла первоначально выпущенный 1 июля 1985 года. Сертифицирован как двойной бриллиант и включает в себя самые большие хиты Билли с 1973 по 1985 год.

Отзывы о товаре Billy Joel - Greatest Hits Volume I & II (0198029187915) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029187915]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Billy Joel
Альбом (сингл)
Greatest Hits Volume I & II
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Piano Man, Say Goodbye To Hollywood (Live), New York State Of Mind, The Stranger, Just The Way You Are, Movin' Out (Anthony's Song), Only The Good Die Young, She's Always A Woman, My Life, Big Shot, You May Be Right, It's Still Rock And Roll To Me, Don't Ask Me Why, Pressure, Allentown, Goodnight Saigon, Tell Her About It, Uptown Girl, The Longest Time, You're Only Human (Second Wind), The Night Is Still Young
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Первый сборник лучших хитов Билли Джоэла первоначально выпущенный 1 июля 1985 года. Сертифицирован как двойной бриллиант и включает в себя самые большие хиты Билли с 1973 по 1985 год.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Billy Joel - Greatest Hits Volume I & II (0198029187915) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4030 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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