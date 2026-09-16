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A Tribe Called Quest - Midnight Marauders (coloured) (0198029188219) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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A Tribe Called Quest - Midnight Marauders (coloured) (0198029188219) виниловая пластинка

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A Tribe Called Quest - Midnight Marauders (coloured) (0198029188219) - фото 1
A Tribe Called Quest - Midnight Marauders (coloured) (0198029188219) - фото 2
A Tribe Called Quest - Midnight Marauders (coloured) (0198029188219) - фото 3
A Tribe Called Quest - Midnight Marauders (coloured) (0198029188219) - фото 4
A Tribe Called Quest - Midnight Marauders (coloured) (0198029188219) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
A Tribe Called Quest
Альбом (сингл)
MIDNIGHT MARAUDERS
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • A Tribe Called Quest - Midnight Marauders (coloured) (0198029188219) - фото 1
  • A Tribe Called Quest - Midnight Marauders (coloured) (0198029188219) - фото 2
  • A Tribe Called Quest - Midnight Marauders (coloured) (0198029188219) - фото 3
  • A Tribe Called Quest - Midnight Marauders (coloured) (0198029188219) - фото 4
  • A Tribe Called Quest - Midnight Marauders (coloured) (0198029188219) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734988
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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A Tribe Called Quest - Midnight Marauders (coloured) (0198029188219) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029188219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
A Tribe Called Quest
Альбом (сингл)
MIDNIGHT MARAUDERS
Жанр
Jazz
Трек-лист
Midnight Marauders Tour Guide, Steve Biko (Stir It Up), Award Tour, 8 Million Stories, Sucka Nigga, Midnight, We Can Get Down, Electric Relaxation, Clap Your Hands, Oh My God, Keep It Rollin', The Chase, Part II, Lyrics To Go, God Lives Through
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара A Tribe Called Quest - Midnight Marauders (coloured) (0198029188219) виниловая пластинка

Midnight Marauders — третий студийный альбом культового хип-хоп коллектива A Tribe Called Quest, выпущенный первоначально в 1993 году на лейбле Jive Records. «Midnight Marauders» вышел 9 ноября 1993 года. Альбом расширил звуковую палитру группы, объединяя теплые басовые линии, душевные сэмплы и четкое программирование ударных в сплоченное, прогрессивное целое. Знаковая обложка альбома, украшенная лицами со всего хип-хоп сообщества, служила снимком хип-хоп культуры на подъеме и свидетельством роли Tribe в ее центре. Группа оказала огромное влияние на звучание хип-хоп музыки, их сложно было с кем-то перепутать, в следствие чего группа считается одной из самых влиятельных и важных в хип-хопе. «Midnight Marauders» был отлично воспринят критиками и слушателями, менее чем через полтора года альбом достиг платинового статуса. Широко признанный одним из самых влиятельных хип-хоп-альбомов всех времен, «Midnight Marauders» с его плавным продакшеном и поэтическим потоком задал планку для будущих поколений артистов.

Отзывы о товаре A Tribe Called Quest - Midnight Marauders (coloured) (0198029188219) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029188219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
A Tribe Called Quest
Альбом (сингл)
MIDNIGHT MARAUDERS
Жанр
Jazz
Трек-лист
Midnight Marauders Tour Guide, Steve Biko (Stir It Up), Award Tour, 8 Million Stories, Sucka Nigga, Midnight, We Can Get Down, Electric Relaxation, Clap Your Hands, Oh My God, Keep It Rollin', The Chase, Part II, Lyrics To Go, God Lives Through
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Midnight Marauders — третий студийный альбом культового хип-хоп коллектива A Tribe Called Quest, выпущенный первоначально в 1993 году на лейбле Jive Records. «Midnight Marauders» вышел 9 ноября 1993 года. Альбом расширил звуковую палитру группы, объединяя теплые басовые линии, душевные сэмплы и четкое программирование ударных в сплоченное, прогрессивное целое. Знаковая обложка альбома, украшенная лицами со всего хип-хоп сообщества, служила снимком хип-хоп культуры на подъеме и свидетельством роли Tribe в ее центре. Группа оказала огромное влияние на звучание хип-хоп музыки, их сложно было с кем-то перепутать, в следствие чего группа считается одной из самых влиятельных и важных в хип-хопе. «Midnight Marauders» был отлично воспринят критиками и слушателями, менее чем через полтора года альбом достиг платинового статуса. Широко признанный одним из самых влиятельных хип-хоп-альбомов всех времен, «Midnight Marauders» с его плавным продакшеном и поэтическим потоком задал планку для будущих поколений артистов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


A Tribe Called Quest - Midnight Marauders (coloured) (0198029188219) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4030 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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